內地財團2.68億收購聯合道舊樓

恒地蕉坑項目申減52伙 增社福設施

另外，恒地（0012）再就大埔蕉坑公私營項目提交修訂方案。據城規會文件顯示恒地仍以地積比率3.6倍發展，擬建9幢10至15層高的住宅，提供2198伙，較過去發展方案的2250個住宅單位減少52伙或2.3%；另加入社福設施，包括一間安老院連日間護理中心、一間安老院、一個公眾停車場及一個巴士掉頭設施，總樓面維持141.2萬方呎。資料顯示，恒地2014年向城規會就蕉坑項目申請發展，經多次改動後，終於2016年10月獲「開綠燈」通過。項目分兩地盤發展，南面地盤擬建5幢住宅，提供506伙私宅；另一地盤則興建4幢資助房屋，提供289伙，單位總數795伙。