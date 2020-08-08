內地財團2.68億收購聯合道舊樓

【明報專訊】內地財團疫情下繼續積極在港併購舊樓。土地註處資料顯示，九龍城聯合道13號A及B、嘉林邊道26號A至B號舊樓，在上月初連環錄得11宗成交，成交價由1952.43萬至3210.484萬元，合共2.68億元。買家分別為南都環球（香港）有限公司、盛添控股（香港）有限公司、以及南悅投資（香港）有限公司，上述三間公司董事均包括具內地背景的投石智庫始創人徐凱祥等人。據悉，物業於1965年落成，樓齡55年，財團已收購逾80%，料重建成住宅。
恒地蕉坑項目申減52伙 增社福設施
另外，恒地（0012）再就大埔蕉坑公私營項目提交修訂方案。據城規會文件顯示恒地仍以地積比率3.6倍發展，擬建9幢10至15層高的住宅，提供2198伙，較過去發展方案的2250個住宅單位減少52伙或2.3%；另加入社福設施，包括一間安老院連日間護理中心、一間安老院、一個公眾停車場及一個巴士掉頭設施，總樓面維持141.2萬方呎。資料顯示，恒地2014年向城規會就蕉坑項目申請發展，經多次改動後，終於2016年10月獲「開綠燈」通過。項目分兩地盤發展，南面地盤擬建5幢住宅，提供506伙私宅；另一地盤則興建4幢資助房屋，提供289伙，單位總數795伙。