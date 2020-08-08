按證續租中遠大廈 平過7年前

月租近110萬 涉逾2萬呎樓面

土地註冊處顯示，按證自2013年9月起以月租約111.96萬元租用上述物業，租期4年，至2017年11月，並在2017年再續租3年至今年11月，月租為121.2萬元，較2013年月租高9.24萬元或8%。換言之，最新續租月租較7年前還要低3.14萬元或3%。資料顯示，業主為具內地背景的中國長城硬幣投資有限公司，該公司2009年7月以逾2.15億元購入上址及4個車位，現享租金回報約6厘。

凱施食品3050萬沽筲箕灣舖

另市場消息指，由凱施食品有限公司持有的筲箕灣道388至414號地下H1舖，上周以3300萬元放售，近日獲買家議價後以3050萬元易手，減價250萬元或8%，以商舖面積800方呎計，呎價約3.8萬元。商舖現租予OK便利店，月租8.5萬元，租期至2022年6月，即新買家可享租金回報3.3厘。凱施食品1996年3月710萬元購入，帳面獲利2340萬元或3.2倍。