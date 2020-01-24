CCL連跌兩周 險守180點大關

反映上月中防疫新招對樓市影響

有關數字主要反映7月13日至7月19日、即上月中旬疫情惡化下，政府宣布新一輪防疫措施當周市况。

另有兩大整體指數同樣回軟，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.52點，按周跌0.80%；CCL（中小型單位）報181.03點，按周跌0.71%。

不過，反映豪宅價格走勢的CCL（大型單位）報179.24點，按周升0.47%，創36周、即近9個月新高。

預計未來數周CCL走勢反覆

分區指數方面，新界西表現突出。新界西CCL Mass最新報169.39點，按周升0.32%，連升3周共2.92%，並創51周（即2019年8月後）、近12個月新高。九龍CCL Mass報179.26點，本周升0.18%。另一邊廂，新界東CCL Mass報188.77點，按周跌2.06%；港島CCL Mass報188.30點，按周跌2.22%。

同時，中原研究部高級聯席董事黃良昇預計，未來數周CCL走勢反覆，而本周疫情緩和對樓市的影響，將反映於本月底公布的數據。