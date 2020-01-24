MALIBU首錄二手 2房實蝕10萬

中原高級分區營業董事伍錦基表示，MALIBU首宗二手成交位於3A座中層C室，實用462方呎，2房間隔，原業主本月初以760萬元放盤，最終以753.1萬元易手，實呎16,301元。

原業主2018年3月以692萬元購入，帳面賺61.1萬元或約9%，惟持貨僅約2年半，須繳付10%額外印花稅，並由買賣雙方各負責一半，即各付約37.6萬元。若連同原業主入市稅項及其他雜費計，估計原業主實際要蝕約10萬元或近2%離場。

樓齡約4年的紅磡VIVA，有2房單位低市價兩成沽出。

VIVA 2房738萬 4年實蝕一成

中原分行經理鄭家豪表示，市場最新錄得位於VIVA高層B室的2房單位成交，實用488方呎，由開價約900萬元，累減162萬元或18%，近日以738萬元沽出，實呎15,123元，成交價低市價兩成。

原業主於2016年9月以784萬元購入，持貨4年，帳面蝕約46萬元或6%；連同其他使費計料實蝕約80萬元或一成。

業主不足600萬沽沙中2房戶

疫市下內地生來港租住需求大減，沙田中心有業主決定轉租為賣。

美聯首席助理聯席董事陳國良指出，沙田中心F座高層C室，實用347方呎，原則為2房，現改作1房。原業主去年起將單位租予內地生，惟見今年住宅租金下跌，故決定轉租為賣，以590萬元沽出，實呎17,003元，為屋苑同類單位近月罕有跌穿600萬元關口。

原業主2007年6月以150萬元購入，帳面賺440萬元或2.9倍。

都會駅3房千萬沽 3年僅升一成

此外，將軍澳都會駅本月首錄成交，有3房戶業主趁額印鬆綁即沽貨離場。利嘉閣分行經理黃金欽指，市場錄得位於都會駅9座低層B室的成交，實用731方呎，屬3房套連儲物室間隔，新近以1000萬元沽出，實呎13,680元，成交價比市價低逾一成。原業主於2017年7月以912萬元購入，持貨剛滿3年，額印鬆綁期屆滿，現轉手帳面賺88萬元或10%離場。