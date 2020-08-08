津匯個別餘貨 低2年半前價兩成

部分較去年減價3%

津匯新價單顯示，以新修訂3號F價單的23樓實用531方呎A室，新定價1254.3萬元，比2018年1月首次定價1549.5萬元減19%。發展商現提供8%折扣，新折實價1153.9萬元（折實實呎2.17萬元），而2018年1月只提供5%折扣，當時折實價為1472萬元（折實實呎2.77萬元），實際減幅為21%。

意堤下周二推售32伙

津匯亦有單位的新定價，比去年5月首次開價時減8%，惟發展商同時將最高直減折扣由去年13%減至8%。

以6號B價單的25樓實用277方呎開放式H室為例，去年5月首次定價732.4萬元，扣除13%折扣後，折實價637.18萬元（折實呎價2.3萬元）。若以現時新定價671.7萬元（價單定價減了8%），最高8%折扣計，折實價617.96萬元（折實實呎2.23萬元），實質減幅約為3%。

津匯提供175伙，2018年初開售至今累沽約160伙，餘貨約15伙。另香港興業（0480）愉景灣意堤，下周二新推售32伙，其中29伙即逾九成屬發價單形式開售，另外3伙招標。