ST. GEORGE'S MANSIONS實呎逼4.6萬 項目首開齋 3房8600萬招標售出

明報記者 林可為

提供175伙、位處何文田嘉道理道的ST.GEORGE'S MANSIONS，屬信置今年的重點豪宅，昨日率先截標及開標的2座9樓A室，屬實用1870方呎標準3房戶（露台128方呎），成交價8600萬元（連車位），實呎45,989元，屬項目首宗成交。

相關成交價為本月暫時最高的一手物業成交價。至於成交呎價45,989元，則與「大美人」李嘉欣於2017年底，斥資7620萬元購入的中信泰富同區嘉道理道豪宅KADOORIA，一個實用1672方呎單位的實呎4.55萬元相若。

據成交記錄冊顯示，買家須於360日內分段繳付樓價30%，70%餘款於540日內完成上會。發展商未有透露買家是否需繳付30%辣稅。ST.GEORGE'S MANSIONS其餘35個已推出的招標單位，將於9月30日截標。

帝御次輪今截票 暫收9800票

至於市場近日聚焦的屯門新盤戰，當中恒地（0012）負責銷售、明日開展次輪銷售推出185伙的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣，市場消息指過去5日收到約1800張新增入票，連同首輪銷售向隅客的8000票，合共收約9800票，超額認購約52倍。

帝御‧金灣次輪銷售，將於今日中午12時截止認購登記。

另外，恒地同系北角君譽峰，亦錄本月首宗成交，以768.6萬元售出27樓N室 ，屬實用258方呎一房戶，實呎29,792元。

御海灣加推38伙 折實均呎近1.8萬

至於新地（0016）屯門海皇路御海灣，上月底推售迄今累沽150伙，套現近10億元，平均實呎逾1.85萬元，昨日最新再加推價單第4號涉38伙，維持最高22%直減折扣率，整批折實平均實呎17,948元，屬原價加推。上述新加推單位，包括首度推出的實用313方呎1房F室，及實用254方呎開放式K室，今批單位包括14伙開放式戶，9伙1房，11伙2房戶，及4伙3房戶，單位折實價介乎460萬至995.8萬元，日內將上載銷售安排。

一手本月首周沽250伙跌近四成

另外，綜合市場資訊，新盤市場本月首周累錄約250宗成交，比上月同期錄約400宗下跌近四成。