Booking.com母企預訂量減91％

上季的預訂房間夜數下降87％。由於預訂佣金收入及廣告收入等減少，Booking Holdings上季整體收入按年跌84%至6.3億美元。計入有價證券的8.35億美元收益，上季利潤按年減少近88%至1.22億美元；調整後的EBITDA虧損為3.76億美元。

集團行政總裁Glenn Fogel稱，疫情為次季帶來挑戰，但4月以來預訂趨勢有所改善，情况令人鼓舞。該公司早前計劃削減旗下Booking.com的四分之一員工，數目約4000多人。

TripAdvisor次季蝕12億

旅遊網站TripAdvisor公布，第二季收入按年跌86%至5900萬美元，虧損為1.53億美元（約11.93億港元）。調整後的EBITDA虧損為7400萬美元。TripAdvisor行政總裁Steve Kaufer形容，表現已較原先預期好。他表示，次季業績反映疫情對其業務，以至整體旅遊業的影響，但4月後緩慢改善。在4月、5月和6月期間，其網站的每月不重複訪客量，分別為去年同期約33％、45％和60％；該網站估計，7月不重複訪客量增至去年同期67%。

（綜合報道）

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