優步次季虧損擴至65億

【明報專訊】疫情持續之際，優步（Uber）在截至6月底的第二財季再錄得嚴重虧損，其核心的召車業務幾乎未見復蘇迹象。不過優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）稱，亞洲業務正在反彈，在疫情已緩解的香港和新西蘭，網約車總預訂量「有時超過疫情爆發前的高位」。剔除一次式損失，優步的調整後EBITDA虧損擴大至8.37億美元（65.29億港元），去年同期調整後虧損為6.56億美元。優步早段股價曾跌6.3%。
餐飲速遞預約量按年增逾倍
霍斯勞沙希稱，今年5月，美國部分地區放寬了居家避疫限制，令乘車量回升，但隨着新冠肺炎確診個案再次回升，復蘇又陷入停滯。次季優步的召車業務總預約量，按年下降75%；首季則下降72%。雖然在紐約等一些有利可圖的城市，乘車量正在回升，紐約預約量更按年增長1倍以上，但美國部分地區的預約量跌幅卻達85%。不過居家避疫助長了餐飲速遞業務，餐飲速遞的預約量上季按年增長逾1倍，按季增長49%。
優步在5月推出裁員等一系列措施，以節省超過10億美元的固定成本。該公司在次季計入了3.82億美元重組成本，令上季淨虧損達18億美元。上季總收入按年跌29%至22.4億美元。包括餐飲速遞業務和其他業務在內的總預約額，按年下降35%至102.2億美元。
雖然乘車量減少，但召車業務經調整後仍保持盈利。不過餐飲速遞市場競爭激烈，優食（Uber Eats）業務上季經調整後虧損2.32億美元。優步原預期，整體業務在本財年底前可實現調整後的息稅、折舊、攤銷前利潤（EBITDA）。不過受疫情影響，這預測已撤回，但優步希望明年可實現這目標。