優步次季虧損擴至65億

餐飲速遞預約量按年增逾倍

霍斯勞沙希稱，今年5月，美國部分地區放寬了居家避疫限制，令乘車量回升，但隨着新冠肺炎確診個案再次回升，復蘇又陷入停滯。次季優步的召車業務總預約量，按年下降75%；首季則下降72%。雖然在紐約等一些有利可圖的城市，乘車量正在回升，紐約預約量更按年增長1倍以上，但美國部分地區的預約量跌幅卻達85%。不過居家避疫助長了餐飲速遞業務，餐飲速遞的預約量上季按年增長逾1倍，按季增長49%。

優步在5月推出裁員等一系列措施，以節省超過10億美元的固定成本。該公司在次季計入了3.82億美元重組成本，令上季淨虧損達18億美元。上季總收入按年跌29%至22.4億美元。包括餐飲速遞業務和其他業務在內的總預約額，按年下降35%至102.2億美元。

雖然乘車量減少，但召車業務經調整後仍保持盈利。不過餐飲速遞市場競爭激烈，優食（Uber Eats）業務上季經調整後虧損2.32億美元。優步原預期，整體業務在本財年底前可實現調整後的息稅、折舊、攤銷前利潤（EBITDA）。不過受疫情影響，這預測已撤回，但優步希望明年可實現這目標。

（綜合報道）

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