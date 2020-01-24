美非農職位增長放緩 7月增176.3萬份工勝預期

雖然上月的非農職位增幅與失業率回落的情况都比預期理想，但中美角力升級，美股三大指數午夜前微跌。不過facebook為旗下社交軟件Instagram引入類似TikTok的短視頻功能Reels，刺激早段股價高見278.89美元新高。

市場正關注白宮與國會為新一輪刺激經濟方案的談判。由於美國聯邦政府向失業人士每周發放的600美元額外補貼措施已於上月底到期，國會急須通過新的援助。特朗普政府威脅，若共和、民主兩黨未能在周五達成協議，白宮將退出談判，並以總統行政命令，解決失業補助問題，阻止家庭因欠租而被房東驅逐。兩黨領袖均預期可達成協議，但雙方存在很大分歧。

IG引入Reels fb股價見新高

雖然過去3個月的非農職位增長逾900萬，但仍不足以彌補在3至4月失去的2200萬職位。目前的非農職位仍較2月疫情爆發前少1300萬。研究機構MacroPolicy Perspectives稱，整體來說，美國仍處於困境，疫情加劇確實妨礙了經濟復蘇的步伐。

美國經濟在2月步入衰退，但似乎最早在4月開始復蘇。企業招聘及市面的消費情况，很大程度取決於疫情是否受控。聖路易斯聯儲銀行的分析指出，自6月以來確診個案較多的州份，在6月初至7月底的職位增長最少。在疫情嚴重的亞利桑那州、佛州和得州，職位增長相對緩慢。

凱投宏觀（Capital Economics）美國高級經濟師亨特（Andrew Hunter）稱，7月的非農數據證實，確診個案增加令經濟復蘇放慢，但不至於令經濟倒退。隨着近日美國確診個案回落，招聘數字可望在未來數月持續反彈。不過由於部分企業已耗盡聯邦政府的貸款，招聘前景仍然不確定。

來自家庭的調查數據顯示，美國總失業人數達1630萬，較4月接近2310萬的高峰顯著回落。把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，在上月由18%降至16.5%。上月的非農職位增長主要來自餐飲、休閒及招待行業、零售銷售及政府招聘等。

申破產保護農民 按年增8%

至於農業方面，美國仍面對不少問題。由於聯邦補助仍無法完全彌補疫情及貿易爭端帶來的損失，愈來愈多美國農民申請破產保護。美國聯邦政府的數據顯示，在截至6月底的12個月內，約580戶農民申請破產保護，按年增加8%。

（綜合報道）

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