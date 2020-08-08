朗廷半年蝕1320萬 成首隻不派息商業信託

可分派收入僅3.6萬

朗廷昨日收報0.94元，跌2.08%。期內酒店收入急挫68%至2.6億元，留宿旅客人數按年大跌 91.2%，加上入住率減少69.8百分點及平均房價下跌38.1%，導致旗下酒店的可出租客房平均收入下降85.7%；酒店餐飲業務收入亦按年下跌50.8%。細分的話，朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店上半年客房收入均跌逾八成，餐飲收入亦分別跌58.7%、58.4%及17.8%。此外，由於酒店均錄得經營虧損，故並無收取浮動租金收入，使上半年信託集團總租金收入下跌64.5%至1.05億元。

朗廷又指出，因近期本港第三輪疫情爆發，對業務再次受到嚴重影響，並預計影響將於短期內持續，以7月份計，朗廷、康得思及逸東的可出租客房平均收入分別跌93.5%、81.9%和76.4%。集團又料，疫情不僅會短期內影響酒店業務，隨着企業和大眾重新審視工作及生活方式，亦會產生長遠影響，另外減少商務旅行及餐廳座位數目限制等情况可能會持續更長時間。