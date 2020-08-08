中芯績後遭看淡 股價跌穿30元

集團預測第三季毛利率將由第二季的26.5%跌至19%至21%水平，中芯國際首席財務官高永崗在分析員電話會議上解釋，由於中芯南方廠進入折舊期，使銷售成本增加，預料折舊將影響公司毛利率5個百分點。交銀國際指出，基於集團對第三季的指引，預料中芯第三季經營利潤將按季減六成至2600萬美元。該行又指出，中芯股價已上升不少，投資者宜等待較佳時機才入市。

被問續供貨華為 中芯強調遵從國際規則

中芯今年資本開支目標由43億美元大幅調升至67億美元，集團解釋，主要用於先進工藝產能建設及成熟工藝產能拓展，計劃今年底前，8吋產能額外每月增3萬片，12吋產能額外每月增2萬片。花旗認為，將影響公司未來數年毛利，或需靠政府資助及營業以外收入。隨着美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效，野村報告指出，若中芯9月中旬後無法為華為供貨，將立即失去總銷售額20％，預料需時1至2年彌補這差距。

問及中芯未來會否繼續供貨華為，聯席首席執行官梁孟松沒正面回應，僅稱不會評論個別客戶，強調會絕對遵從國際規則，公司亦會有其他客戶陸續進入這個產能供應緊張的製程，整體而言相關影響可控。