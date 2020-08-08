中國7月出口增10.4%勝預期 對美出口增16% 近兩年最大升幅

明報記者 陳子凌

從產品種類看，7月份傳統製造業產品出口有所增長，當中以機電產品、紡織品和塑料製品增幅較大，出口金額分別按年升13.6%、52.8%和96.4%；此外，家具、燈具及玩具出口亦有增長。分區域看，除了出口至美國有雙位數增幅外，出口至東盟按年升17.6%，出口至英國更大升48.3%。

海外復工復產 出口有改善

累計首7個月，對東盟出口增長5.6%；歐盟增4%，但在中美關係日趨惡化之下，對美出口累跌4.1%。海通證券首席宏觀分析師姜超表示，機電產品、紡織品和塑料製品的增長，一部分與醫療用品及醫療器械出口相關，而隨着主要出口地區逐漸從疫情中解封，家具玩具等生活產品出口也有改善。交銀金融研究中心首席研究員唐建偉則表示，出口美國增幅擴大與海外復工復產有關，整體而言中美摩擦升級，在頭四大貿易伙伴中亦只有對美國出口是負增長。

高盛的報告認為，預計未來數月疫情相關的產品出口會回落，但整體而言中國出口的恢復能力佳，預計短期內仍能保持強勁，主要受惠於環球經濟反彈。

另外，外管局昨日公布，7月份外匯儲備規模31,544億美元，較6月底增加421億美元，連續第4個月增加。

美元貶值 外儲連升4月

外管局副局長兼新聞發言人王春英表示，非美元貨幣相對美元整體走強，主要國家資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素下，令7月外儲上升。

根據路透社測算，7月美匯指數貶值4.15%，歐元、英鎊及日圓分別升值4.83%、5.56%和1.93%，因此帶來約500億美元正向估值效應，是中國7月外儲回升關鍵。資產價格變動也有一定影響，包括美國、歐洲及日本10年期國債收益率在當月亦微升。

金價上升 黃金儲備金額破紀錄

另外，中國7月官方儲備資產中的黃金儲備為1230.9億美元，較上月增加123.3億美元，主要得益於金價大幅上行，令金額創出紀錄新高。以盎司計，7月黃金儲備為6,264萬盎司，連續11個月保持不變。