TVB盈警料半年蝕2.9億 廣告收入按年挫七成

擬重點攻內地 合拍連續劇內容發行

TVB表示，儘管翡翠台黃金時段節目收視顯著上升，但期內市場對地面電視頻道廣告服務需求仍非常疲弱，導致香港電視廣播分部來自廣告客戶收入，較去年同期大幅減少約70%，減幅主要由於香港經濟環境受疫情直接影響，自今年初起急劇轉差所致。TVB預料，即使疫情日後受控，香港廣告市場將需要一段時間方能恢復正常，在今年剩餘數月廣告業務經營環境仍充滿挑戰。在此期間，TVB將着力發展於中國內地業務，包括聯合製作連續劇及內容發行。

星島同盈警 南海料半年蝕最多15.5億

此外，星島集團（1105）發盈警，預期截至今年6月底止上半年將錄得約6140萬元淨虧損。集團指相關虧損是由於前所未有的疫情大流行，導致經濟環境嚴峻，令整個印刷媒體界報章廣告收益大減所致。

至於經營網媒「香港01」的南海控股（0680）同發盈警，預期上半年虧損最多高達15.5億元，主要由於旗下逾500間戲院在疫情期間接近停擺，以及就文化傳媒、創意商業等業務減值所致。