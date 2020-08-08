港交所擬加強紀律制裁 違規董事留任可禁發新股

建議譴責範圍擴至上市公司高管

根據現行制度，董事若違規，一般會遭到譴責，最壞情况下不可再擔任上市公司董事。港交所本次建議，除現有針對董事可發「損害投資者權益聲明」之外，增加一項「董事不適合性聲明」的譴責類別（見表）。文件顯示，後者是針對最嚴重的董事行為失當，例如重複違規、涉及利益衝突等；發出後，該董事任職其他上市公司可能被要求評估該名人士的合適性。不過，除譴責力度加強外，本次諮詢未有提出其他如罰款等阻嚇性措施。

此外，現行制度主要針對譴責董事，諮詢則建議，將範圍擴大至上市公司高級管理層，例如行政總裁、財務總監、公司秘書等，交易所亦可發聲明予以譴責。與針對董事的後續行動類似，若高管不肯離任，可採取將公司停牌、除牌、禁發新股等制裁。

實際上，上市委員會針對公司的制裁中，一向包括兩項「辣招」。一是「禁止公司使用市場設施」，即暫停處理任何需聯交所批准的事項，包括發行新股等。二是禁止券商、財務顧問等人士服務該公司。不過，本次諮詢文件披露，此兩項制裁港交所至今未有實施。本次諮詢則建議，降低兩項「辣招」的門檻，未來若上市公司剝奪股東及時接收重大信息、就關連交易表決的權利，或內部監控有重大缺失，便可施加這一嚴厲制裁。