美制裁特首等官員 夜期先挫後回穩

北水昨日淨沽出港股16.29億元，主要沽騰訊及中芯（0981）。騰訊昨收市挫5.04%，報527.5元；阿里巴巴（9988）及小米（1810）均跌逾3%；美團（3690）曾跌6%，但收市拗腰倒升0.5%。恒指全周由升變跌，累跌0.25%或63點，藍籌中以九倉置業（1997）表現最好，全周累升6.57%；匯控（0005）最差，累跌6.15%，昨報32.8元，跌2%。內地三大指數昨日齊跌，深證成指、上證指數及滬深300指數，昨日分別跌1.55%、0.96%及1.15%。

WeChat遭封殺 騰訊累恒指跌1.6%

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，目前由市場情緒及估值水平驅動的市場走勢並不穩定，任何預期外的數據點或負面消息等，都可能導致市場調整。

長實（1113）績後跌6.96%，報41.45元，是昨日表現最差的恒指成分股。長和（0001）跌2.2%至49.8元。匯豐研究削長實目標價至49.6元，指其減派息最令市場失望，且預期業務復蘇較慢。花旗指出，香港住宅物業的完工數字下跌，降低長實經常收入，且集團無為未來派息作出指引，因此降其評級至「沽售」，目標價降至34.3元。