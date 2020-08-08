重整業務釋放股票價值 瑞銀維持「買入」評級

瑞銀續指出，OTT業務期內收益錄得明顯改善，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）虧損由2.35億元收窄至8100萬元，然而企業方案業務EBITDA錄23％跌幅，抵消OTT業務改善的影響。

料企業方案業務收入明顯改善

瑞銀表示，電盈的企業方案業務訂單價值於期內增加43%，已有的訂單數目強勁，使集團將來能夠選擇參與利潤率更高項目，企業方案業務收入將明顯改善。

至於摩根士丹利重申，維持電盈目標價5元及「中性」評級，並認為集團期內來自媒體業務的EBITDA有大幅改善，不過企業方案業務卻由於電訊項目延遲、壞帳等原因，導致EBITDA下跌逾兩成。

大摩維持目標價5元 評級「中性」

大摩指出，出售Now TV予香港電訊的交易完成後，香港電訊將成為本港唯一提供寬頻服務的「四網合一」服務供應商，或帶來服務交叉銷售，改善運營效率，管理層相信此項交易可增強香港電訊的經調整資金流。