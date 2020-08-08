李澤楷8億增持電盈 料部署注資 股價昨曾升逾一成 分析：收購富衛呼聲高

明報記者 葉子晴

電盈昨日股價昨日急升逾9%，創逾10年最大升幅，一度高見5.19元，後市升幅收窄，收市報4.9元。

股價創逾10年最大升幅 曾高見5.19元

李澤楷目前持股將28.93%，倘要約完成，其持股量即增至30.93%，其他主要股東如中國聯通（0762）、美資基金貝萊德等持股量則不變。集團表示，提出要約的主要理由是為公司管理資本結構時提供更大靈活性。電盈解釋，公司希望尋求在不會觸發強制全面收購下，令股份回購受到限制，因此鑑於李澤楷現時持有量，完成部分要約後，公司將可獲得額外的靈活性。

分析：收購富衛或需集資 將令股價受壓

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，現階段去判斷電盈未來整體方向仍然是言之尚早，不過市場已普遍估計李澤楷或會將私人持有的富衛保險注入電盈機會較大，投資者可在未來半年至一年時間拭目以待。至於電盈股價，他認為短期內或可升穿要約價5.2元水平，但長遠而言，一旦集團落實收購富衛，或要配股集資，屆時股價則有機會受壓。

李澤楷在電盈以外的私人投資不少，包括在2010年從AIG手中購入的資產管理公司柏瑞投資（PineBridge Investment）、本地報章《信報》、新媒體STAKK等，但市場目前呼聲最高、可能進入電盈的卻是富衛保險。富衛保險前身為ING於亞洲的保險業務，李澤楷旗下盈科拓展於2012年以21.4億美元（約166億港元）向ING收購香港、澳門及泰國保險業務，後於2013年易名為富衛。

近年曾傳獨立上市 富衛未回應

根據富衛2018年全年業績，主要業務之一的人壽保險稅前利潤按年升12%至3.33億元，期內人壽保險年化保費按年急升30%，總值達28.75億元；一般保險業務的總保費升幅約5%至5.12億元。當時曾有市場消息傳出，富衛或在未來兩年內獨立分拆於港交所上市，惟富衛當時未有任何回應。