投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成

兩月內三度沽貨減磅

據了解，該業主姓名顯示為普通話拼音，料具內地背景，2011年曾購入多個物業，至今年6月開始減持曾加按的單位，包括以980萬元沽出君匯港3座高層D室，及830萬元沽出荔枝角昇悅居2座中層D室，帳面分別賺342萬及386.1萬元。

天鑄實呎2.4萬 屋苑次低紀錄

另外，龍頭屋苑鰂魚涌太古城單日錄4宗成交，中原副區域營業董事張光耀指，其中一宗為隋宮閣低層B室，實用面積785方呎的3房戶，成交價1410萬元，實呎17,962元，低市價約4%。原業主2008年598萬元購入，帳面獲利812萬元或1.4倍。

中原高級分區聯席董事伍國俊表示，天鑄3座低層C室，實用面積1142方呎，4房連雙套房，因業主移民，最終減價740萬元，以2760萬元成交，實呎24,168元，為屋苑二手成交呎價次低紀錄。原業主2016年2082萬元購入，帳面獲利678萬元或約33%。

租賃方面，市場消息指，大圍名城2期盛薈1座中層SD室，實用面積686方呎，3房間隔，上月底獲一組內地生以2.3萬元承租，呎租約34元。

內地生撻租名城3房 損手近5萬

惟數天後，該組學生突放棄簽訂臨時租賃協議時所支付的2.3萬元按金，終撻租離場，連同使費計料損手約4.6萬元。