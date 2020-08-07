帝御4日吸1500張全新票

連「復活票」暫收9500票 超額50倍

恒地營業（一）部總經理林達民表示，大部分首輪向隅客均願意參與次輪銷售，次輪推售的185伙，目前已接獲約9500票，超額50倍。

若帝御‧金灣次輪銷售亦告清袋，兩輪共累售370伙，佔項目單位總數611伙的六成。帝御‧金灣面積最大一伙、第3座頂層19樓實用面積1267方呎連天台特色戶，林達民表示擬招標發售。至於新申請預售樓花的帝御2期（涉614伙），林達民指，期望最快今年內可推出。

一手市場昨僅沽約5伙

昨日新盤成交淡靜，市場消息指僅約5宗成交，其中恒地同系西環翰林峰，以逾1109.4萬元售出2座21樓F室，屬實用面積366方呎一房戶，實呎30,314元。

除帝御‧金灣外，其他大額一手餘貨主力以招標形式推售，如永泰（0369）沙田九肚澐灃，周日將推出一幢洋房招標。會德豐（0020）旗下將軍澳MONTEREY、啟德OASIS KAI TAK、屯門掃管笏NAPA等三個新盤，合共推出7伙，下周一招標。另外，恒地旗下粉嶺高爾夫‧御苑，下周一亦推兩幢洋房招標。