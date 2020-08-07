中移動火炭地 中標價高次標56%

以第二高入標價35.95億元計，即折合每方呎樓面地價約3830元。若以最低入標價7.38億元、折合每方呎樓面地價786元與中標價比較，更低逾48億元，反映中移動對火炭地志在必得。

上月中移動投得上述地皮後曾表示，計劃在該地皮興建數據中心，為客戶提供全面的IDC基礎設施服務。火炭松頭下路與桂地街交界工業地地皮面積約9.87萬方呎，可建樓面約93.85萬方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室等，中標發展商須按照賣地條件所興建的公眾停車場。

LUSH棄租中環擺花街巨舖

另一方面，再有國際品牌棄租港島核心零售區巨舖。市場消息指，英國護膚品牌LUSH，位於中環擺花街SOHO Square 5層近7000方呎樓面，曾為該公司亞洲的最大門店，將於本月底租約期滿，而品牌日前已低調地結業。據悉，業主將商舖重新招租，月租叫價約150萬元，與LUSH在2015年租用的每月租金相若。

業主現以150萬重新招租

上述商舖位於中環擺花街21號SOHO Square地下至4樓，共5層，面積6909方呎，據土地註冊處資料顯示，LUSH在2015年起租用，租期5年至今年8月底，首年月租125萬元，隨後按年遞增，承租該舖最後一年月租為151.93萬元。市場消息指，業主已再就商舖招租，月租叫價150萬元，呎租約217元，與LUSH承租該舖最後一年月租相若。