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華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE

【明報專訊】十年來尖沙嘴區內有多個商場或商廈落成，為區內帶來新氣象。位於香檳大廈旁的銀座式商場The ONE，前身為東英大廈，由何東家族興建，並以何東及其元配麥秀英命名，物業於1965年落成，是當時九龍區最大型的寫字樓。物業基座為3層商場，包括零售店、鞋店等，而商場2及3樓，以及部分寫字樓樓層為醫務所，有「名醫大廈」之美譽。

據悉何東臨終前訂立遺囑，指家族有「三不賣」，包括山頂道何東花園、灣仔東城大廈及尖沙嘴東英大廈，但其後人最終於2003年SARS時以11億元將東英大廈售予華置（0127），華置購入兩年後宣布，將東英大廈拆卸，並重建為1幢以零售商舖為主的大廈，樓面約40萬方呎，總投資額共25億元，成為今日「The ONE」，並在2010年開幕，主打年輕及中檔消費者群，以潮流產品及娛樂設施為主。

河內道一帶2009年重建成K11名鑄

此外，位於尖沙嘴河內道、現為商場K11及豪宅名鑄，政府早在70年代已計劃重建河內道一帶，新世界（0017）為該地段大業主，在土地發展公司（市區重建局前身）協助下，2002年決定將項目重建為一幢商場、酒店及服務式住宅項目，整個項目涉110.5萬方呎，並於2009年竣工。

此外，尖沙嘴彌敦道63至67號的iSQUARE國際廣場，項目前身為1969年開業的香港凱悅酒店，凱聯國際酒店及天德地產於2003年一度標售物業，惟最終自行重建銀座式商場，並於2009年開業。

相關字詞﹕香港凱悅酒店 東英大廈 何東家族 香檳大廈

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