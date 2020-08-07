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恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗

【明報專訊】1950年代由已故商人霍英東發展的尖沙嘴香檳大廈，見證香港逾半世紀變遷，而恒地（0012）早於約10年前已籌備收購這幢位處尖沙嘴的舊樓，近日終就項目B座申請強拍，據發展商呈交的測量師估值報告，項目估值逾10.9億元，暫為今年強拍新申請個案中價值最高的項目。

明報記者 甘潔瑩

位於尖沙嘴金巴利道16至20號的香檳大廈，毗鄰即為恒地系的美麗華酒店及商場，料重建後產生協同效應。據土地審裁處文件顯示，恒地透過9間附屬公司收購香檳大廈B座，共收到80%業權，尚餘12個商舖、4個住宅、3個車位、1樓全層及變壓機房尚未能收購，希望透過強拍以統一項目業權。普縉執行董事張聖典指，據集團處理的併購個案，在疫市下小業主態度已沒有旺市時強硬，預計發展商在淡市下舊樓併購會較之前「容易」，變相令收購步伐加快。

連A座料可重建28萬呎商廈

據申請文件顯示，其中一個未能成功收購的地下3號商舖，由英皇（0163）或有關人士持有，英皇2008年6月以3550萬元購入，而該商舖最新估值為4267.93萬元，升幅約兩成。

英皇國際執行董事張炳強回覆本報指，作為小業主，將依法辦事，集團與恒地份屬友好，將與恒地磋商有關事宜。

另物業1樓全層則由美麗華（0071）旗下附屬公司華實投資持有，該公司於1978年以527萬元購入，物業最新估值逾1.56億元，升幅高達28倍。

毗鄰美麗華商場 具協同效應

香檳大廈地盤面積約2.33萬方呎，現為一幢樓高10層的商住物業（包括地庫樓層），地下為街舖，1樓為商業部分，2至8樓則屬住宅，天台則為2個閣樓單位。物業樓齡63年，分東翼（A座）與西翼（B座），是次申請強拍部分為西翼（B座），該座佔地約1.22萬方呎。該地段規劃作「商業」地帶，若香檳大廈整幢作重建，最高地積比率為12倍計，料可建樓面約28萬方呎。

霍英東50年代113萬購入地皮

翻查資料，香檳大廈地皮原由何東家族持有，已故愛國商人霍英東於1954年以113萬元購入地皮，並興建為商住物業，大廈於1957年落成，為當時九龍區最高的建築物業。霍氏當時積極發展地產事業，更開創「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，而當時香檳大廈每個住宅物業售價僅數萬元便有交易。

香檳大廈鄰近樂宮戲院大廈，即現時美麗華酒店，故不少明星亦經常在該處食飯或聚會，因而為人認識，無綫電視去年播放的電視劇《金宵大廈》，部分取景地點亦來自香檳大廈。

相關字詞﹕何東家 英皇 美麗華 強拍 恒地 霍英東

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