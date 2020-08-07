經濟
海外置業錦囊

投資策略

樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業

【明報專訊】塞浦路斯是位於歐洲與亞洲之間的一個島國，該國與香港一樣曾經是英國殖民地。後來，南塞浦路斯於2004年公投後正式獨立，並加入成為歐盟成員國，亦得到世界多個國家認可。當地地產商樂浦集團副總裁Pantelis Leptos表示，近年香港人查詢移民到塞浦路斯的數量大幅上升，儘管新冠肺炎疫情導致國際航班暫停，惟公司由今年2月至今錄得超過30宗房地產成交，當中有一半銷售來自香港及東南亞地區人士。而當地亦對香港這類人才有急切的渴求，預期未來會有更多港人移民到當地。

新冠肺炎疫情在全球多個國家肆虐，不過塞浦路斯每日僅有零星個案。Pantelis Leptos指，儘管當地面積較小，但人口僅約100萬，空間較寬敞因此較容易控制疫情。現時當地已向部分能控制疫情的國家開放，指定國家的遊客持有72小時內的新冠肺炎陰性檢測證明書，就可以自由進入當地。他坦言，香港未成為可指定地區之一，但在過去幾個月，有不少香港買家在沒有親身到訪當地情况下，僅通過單位影片就決定買入物業，反映當地受不少港人垂青。

最平230萬取得永住權

在當地置業有何優勢呢？他表示，過往有不少港人通過塞浦路斯永久居留移民計劃移居到當地，計劃要求申請人購買塞浦路斯價值30萬歐元（約277萬港元）的物業或價值25萬歐元（約231萬港元）的希臘物業而獲得永久居留權。另外，申請人及其配偶須出示不少於3萬歐元的海外年收入證明。如攜帶25歲或以下的子女或父母到當地，則要分別出示5000歐元及8000歐元的年收入證明。另外亦須繳付3萬歐元及存放3年作為生活保證金，最快可於60天取得永久居留權，住滿7年後可以申請入籍。

購買物業作自住 增值稅僅5%

如果希望更快速入籍以取得歐盟護照，並且自由在歐洲任何地方生活、工作及求學，可以考慮投資200萬歐元（約1845萬港元）的房地產，需時6至9個月就可以取得歐盟護照，申請人可以攜同配偶及不超過28歲的子女前往，同時享有155個國家及地區如加拿大、冰島及瑞士等地的免簽待遇。

「印象最深刻是香港回歸中國時，有不少英國人及英籍港人移居到塞浦路斯，因此當地有許多香港人聚居。」他續指，由於塞浦路斯曾是英國的殖民地，無論在文化、教育及經濟上都與香港非常接近，港人到當地定居會較容易適應。移居到當地的好處是可享有低稅率環境，在當地購買物業作自住用途，不須繳付印花稅，只須繳交5%的優惠增值稅。但要留意如果物業並非用作自住，則要繳交19%的增值稅。

沿海物業升值潛力佳

Leptos表示，較多國際投資者集中於兩個沿海城市，包括利馬索爾（Limassol）和帕福斯 （Paphos）。港人則多會選擇位於海邊的項目如利馬索爾的藍色海灣，售價由113.8萬至215萬歐元不等，另加增值稅，涵蓋1至5房戶型。價錢已經包括智能家居設備、廚房設備及冷暖地板等，所有戶型均面向大海，設備方面項目設有室外和室內游泳池、健身室、水療設施、小酒吧和一間餐廳。他表示當地物業每年平均升值2.5%，能夠有投資潛力的位於主要9個沿海地區，他坦言沿海地區物業相對其他內陸地區昂貴，不過升值潛力更勝一籌。

在塞浦路斯生活的另一個好處是物價非常廉宜，根據網站Numbeo數據顯示，在當地高級餐廳用膳，人均消費為12歐元，的士每公里價格為1歐元，在市中心租入1房公寓，月租約580歐元。至於市中心地區的平均呎價為180歐元。過去有許多國際投資者到當地從事國際貿易生意，他們將塞浦路斯視為歐盟國家的閘口，將產品銷售到當地。地理位置上，塞浦路斯位於土耳其、埃及、以色列之間，不過亦鄰近歐洲多個國家。塞浦路斯共有兩個機場，前往希臘只需要1小時30分鐘；前往德國僅約4小時；前往意大利約3小時。另外亦有不少港人在當地從事獵頭公司，事實上當地公司對擁有特別技能的員工有頗大需求，如香港人精通英語、廣東話及普通話，都會便利國際貿易。

新濠國際（0200）兩年前在當地經營多間賭場，去年位於第二大城市利馬索爾賭場的入場人次約71萬。2021年繼續會有大型賭場度假村落成。Leptos認為，賭場落成將會帶動當地經濟及聘請更多本地及海外員工。經濟狀况方面，過去當地國民生產總值（GDP）普遍維持於增長3%至4%不等。有研究機構指，受新冠肺炎疫情影響，今年GDP將按年跌6.37%，不過2021年將全面回復至升5.59%。

明報記者 黃清瑤

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長實中期純利倒退58%
長實中期純利倒退58%
特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選
特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
越秀房託單位分派減29%
越秀房託單位分派減29%
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
吉利比亞迪7月銷量齊跌
吉利比亞迪7月銷量齊跌
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
貝索斯減持亞馬遜套242億
貝索斯減持亞馬遜套242億
adidas上季經營虧損30億 差過預期
adidas上季經營虧損30億 差過預期
Wirecard合作伙伴突傳死訊
Wirecard合作伙伴突傳死訊
劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集
劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集
何民傑：公關高手愛迪生
何民傑：公關高手愛迪生
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
岑智勇：檳傑科達現買入信號
岑智勇：檳傑科達現買入信號
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
譚新強：今年活得比去年好
譚新強：今年活得比去年好
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
中移動火炭地 中標價高次標56%
中移動火炭地 中標價高次標56%
帝御4日吸1500張全新票
帝御4日吸1500張全新票
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成