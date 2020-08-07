樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業

新冠肺炎疫情在全球多個國家肆虐，不過塞浦路斯每日僅有零星個案。Pantelis Leptos指，儘管當地面積較小，但人口僅約100萬，空間較寬敞因此較容易控制疫情。現時當地已向部分能控制疫情的國家開放，指定國家的遊客持有72小時內的新冠肺炎陰性檢測證明書，就可以自由進入當地。他坦言，香港未成為可指定地區之一，但在過去幾個月，有不少香港買家在沒有親身到訪當地情况下，僅通過單位影片就決定買入物業，反映當地受不少港人垂青。

最平230萬取得永住權

在當地置業有何優勢呢？他表示，過往有不少港人通過塞浦路斯永久居留移民計劃移居到當地，計劃要求申請人購買塞浦路斯價值30萬歐元（約277萬港元）的物業或價值25萬歐元（約231萬港元）的希臘物業而獲得永久居留權。另外，申請人及其配偶須出示不少於3萬歐元的海外年收入證明。如攜帶25歲或以下的子女或父母到當地，則要分別出示5000歐元及8000歐元的年收入證明。另外亦須繳付3萬歐元及存放3年作為生活保證金，最快可於60天取得永久居留權，住滿7年後可以申請入籍。

購買物業作自住 增值稅僅5%

如果希望更快速入籍以取得歐盟護照，並且自由在歐洲任何地方生活、工作及求學，可以考慮投資200萬歐元（約1845萬港元）的房地產，需時6至9個月就可以取得歐盟護照，申請人可以攜同配偶及不超過28歲的子女前往，同時享有155個國家及地區如加拿大、冰島及瑞士等地的免簽待遇。

「印象最深刻是香港回歸中國時，有不少英國人及英籍港人移居到塞浦路斯，因此當地有許多香港人聚居。」他續指，由於塞浦路斯曾是英國的殖民地，無論在文化、教育及經濟上都與香港非常接近，港人到當地定居會較容易適應。移居到當地的好處是可享有低稅率環境，在當地購買物業作自住用途，不須繳付印花稅，只須繳交5%的優惠增值稅。但要留意如果物業並非用作自住，則要繳交19%的增值稅。

沿海物業升值潛力佳

Leptos表示，較多國際投資者集中於兩個沿海城市，包括利馬索爾（Limassol）和帕福斯 （Paphos）。港人則多會選擇位於海邊的項目如利馬索爾的藍色海灣，售價由113.8萬至215萬歐元不等，另加增值稅，涵蓋1至5房戶型。價錢已經包括智能家居設備、廚房設備及冷暖地板等，所有戶型均面向大海，設備方面項目設有室外和室內游泳池、健身室、水療設施、小酒吧和一間餐廳。他表示當地物業每年平均升值2.5%，能夠有投資潛力的位於主要9個沿海地區，他坦言沿海地區物業相對其他內陸地區昂貴，不過升值潛力更勝一籌。

在塞浦路斯生活的另一個好處是物價非常廉宜，根據網站Numbeo數據顯示，在當地高級餐廳用膳，人均消費為12歐元，的士每公里價格為1歐元，在市中心租入1房公寓，月租約580歐元。至於市中心地區的平均呎價為180歐元。過去有許多國際投資者到當地從事國際貿易生意，他們將塞浦路斯視為歐盟國家的閘口，將產品銷售到當地。地理位置上，塞浦路斯位於土耳其、埃及、以色列之間，不過亦鄰近歐洲多個國家。塞浦路斯共有兩個機場，前往希臘只需要1小時30分鐘；前往德國僅約4小時；前往意大利約3小時。另外亦有不少港人在當地從事獵頭公司，事實上當地公司對擁有特別技能的員工有頗大需求，如香港人精通英語、廣東話及普通話，都會便利國際貿易。

新濠國際（0200）兩年前在當地經營多間賭場，去年位於第二大城市利馬索爾賭場的入場人次約71萬。2021年繼續會有大型賭場度假村落成。Leptos認為，賭場落成將會帶動當地經濟及聘請更多本地及海外員工。經濟狀况方面，過去當地國民生產總值（GDP）普遍維持於增長3%至4%不等。有研究機構指，受新冠肺炎疫情影響，今年GDP將按年跌6.37%，不過2021年將全面回復至升5.59%。

明報記者 黃清瑤

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