經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚

【明報專訊】早兩日美國駐港領事去搵梁家傑，令到很多人有遐想，認為美國又有新招數。不過，我認為他們見面不是講香港問題，而是關於上星期五美國在壽臣山領事屋招標事宜，按正常慣例，美國領事會要求出價最高的三支標再出價，一般來說是價高者得，但美國領事屋牽連甚廣，即使到價亦要兼顧很多法律問題，梁家傑只不過給予一些法律意見，未必與香港問題有關。

有老友問如果賣樓，而銀碼又頗大，應該用什麼方法？其實賣樓方法有三種：一是「私了」，買賣雙方經物業代理私人協商，這是最普遍做法；二是公開拍賣，大多數銀主盤會經這個方法出售，售價大多數不理想，而銀主用這個方法是慎防原業主反咬，認為售價太低，要銀主賠償，特朗普都試過；三是公開招標，一般業主認為這是最好辦法，因為叫買家出價，主動權在業主手上，如果不滿意可以收回不賣，就算滿意都可以叫買家加價，似乎是百利而無一害。

其實，這個世界怎會那樣不平衡，買家知道主動權不在自己手裏，出價一定會很低，業主睇到所有入標價之後都會一殼眼淚，物業代理在旁偷笑，話業主唔見棺材唔流眼淚。

「私了」售價多較招標佳 業主卻未必開心

招標賣樓的人大多數怕蝕底，在招標之前一定會搵一家估價最高的測量師行負責招標，測量師為了奪得招標，通常都會將估價提高，但最後的入標價與估價相差很遠，即使有第二round，標價很難大幅提高，結果是成交價大幅低於「市價」，所以一般資深投資者不會隨便招標，除非是很難出售的物業，但並不是太多人明白箇中道理。

當開標之後，業主大多數唔會開心，於是來一次第二round，但最多是比原來最高標多5%，業主見狀，大多數心灰意冷，求求其其將物業賣走。其實，如果業主採用「私了」，售價大多數比招標為佳，但業主未必會開心，認為某些人可以畀更高價；而招標雖然售價低，但就令業主見到棺材，之後邊流淚邊賣樓。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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