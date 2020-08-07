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譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：今年活得比去年好

【明報專訊】今年不易過，捱到今天只是8月上旬，WFH數周已悶出鳥來！最具社交距離的網球都不能打！在家玩#Homecooking，初時興奮地把照片放在社交平台上炫廚藝，但多煮幾餐就厭倦了。

全球疫情肆虐，確診人數逐漸逼近2000萬，死亡人數超過70萬。當Covid蔓延至南亞、南美、中東和非洲等發展中地區，醫療系統較落後，更無法控制疫情。雖然特朗普總統預言疫情將神奇地突然消失，但科學告訴我們，幾乎肯定Covid將永遠存在，變成一個endemic。又全球又風土，人都瘋了！

黎巴嫩更禍不單行，貝魯特發生硝酸銨大爆炸，執筆時確實死亡人數超過135，傷者超過5000，全市停電，30萬人被迫遷離住所。大部分人認為爆炸屬意外，但美國總統特朗普仍堅持有可能是襲擊。近日以色列跟真主黨（Hezbollah）紛爭再起，但兩方都沒說話，特朗普竟這樣說法，莫非……？

全球經濟已嚴重受損。傳統全球經濟衰退的定義是GDP增長低於3%，但IMF預期今年GDP將前所未見的下跌3%！全球數億工人失業，無數大中小企面臨破產，全球莘莘學子的學業都受到影響。 美國第二季GDP下跌32.9%，已略比平均預期的下跌36%好，仍破紀錄，比1930年代大蕭條更厲害！我已多次指出過，疫情成為了美國和中國名義GDP急速收窄差距的催化劑，可說是中國彎道超車的第一次碰撞。有朋友指出，-32.9%為年化跌幅，美國第二季GDP同比只跌了約9.5%。這是正確的，中美新聞報道GDP的習慣有所不同，中國第二季GDP被報道為增長3.2%，這只是一個同比數據，若同樣以年化率計算，應為更高的11.5%增長！

當然，一個季度不能作準，以全年預測來看，估計美國GDP將收縮6%至7.5%，中國控制疫情遠勝美國，估計GDP仍將有所增長，約2%至3.5%。去年美國名義GDP約21.7萬億美元，中國約14.5萬億美元，差距超過50%。今年如美國下跌約7%，中國升約3%，美國GDP將跌至約20萬億美元，中國則升至約15萬億美元，剩下距離將只有33%！

這個預測已算樂觀（美國觀點），預期美國經濟能頗成功重開。但其實美國疫情仍非常嚴重，平均每天死亡人數仍超過1000。美國只佔全球人口約4%，但就佔了全球確診26%，死亡人數23%，真失敗！其實真失敗已客氣，Dr. Fauci承認是最失敗。疫情對前線服務行業如餐飲和實體零售，當然有極大影響。過去兩周的新增失業人數已再度上升。服務業佔美國GDP高達70%，Amazon（亞馬遜）雖厲害，但它的增長不能抵消整體服務業的收縮！

人行應容許人幣有秩序升值 推動消費

即使今年美中GDP差距仍有約33%，中國需時多久才可超越美國？如一切回復正常增長，中國平均增長6%，美國2%，追上來的時間將仍需約7年。但兩國通脹不可能一樣，匯率亦不可能不變。中國仍是發展中國家，一直通脹較高，今年估計約3%，美國則只有0.6%。美國聯儲局執行無限QE，加上積極財政政策，今年財赤已超過4萬億美元，如通過第五個刺激方案，財赤將再激增過萬億美元，全年財赤或將高達從未見過的25%至30%的相對GDP比例！從3月高位，美匯指數（DXY）已跌超過8%，早前耶魯學者Stephen Roach（羅奇）預測美元在明年底前將大跌35%！今年人民幣兌美元穩定，但亦已開始升值，升了0.3%。若以PPP作比較，人民幣估值大幅偏低超過30%，所以我建議人行應容許人民幣逐漸有秩序地升值，對推動消費有極大幫助，保守估計都應有每年兌美元1%至2%的升值。附表是中美名義GDP交接點的假設。

按以上假設，中國將以每年超過8%相對速度追趕美國，不用4年已將超越！即使保守一點，相對追趕速度只有6%，也只需不到5年即可達到。所以無論誰當下一任美國總統，都極可能擁有領導美國由經濟第一位跌至第二位，無人羨慕的「歷史榮耀」！

其實準確時間點不重要，最重要的是這無法改變的大趨勢。當然即使中國名義GDP追到美國，人均收入差距仍很大，但對整體國力而言，名義GDP才是重要的。蒙地卡羅人均收入超高，但國力強大嗎？

美國政府對此趨勢心知肚明，不會大事宣揚，但內裏極度不安和焦慮，亦知道時間無多，所以才不停出招，盡力挑起貿易、科技、意識形態、宣傳、間諜、軍備和金融等多條戰線。我需要再說一次，這是極過時和危險的修昔底德陷阱式思維，尤其大流行和氣候變化正威脅全人類，美國更應放下狹隘國家和種族主義成見（意識形態只是藉口），攜手跟中國合作，才有機會取得勝利。

但特朗普和美國何來有此智慧，他們已成功退化至連科學都不相信的中世紀地步，整天只關心打擊中國的獵巫行動。大量美國人何止不戴口罩，不相信疫苗，不少人認為登陸月球都是fake news，甚至仍相信地球是平的！如伽利略（Galileo Galilei）翻生，肯定再被激死！

特朗普選情不妙，當然更緊張，能幫助他的只有兩件事，第一是美股表現，另一樣就是打壓中國。西方人基因深藏着近千年的「yellow peril」（黃禍恐懼感），美英傳媒，不論紅藍都本能地幫手抹黑中國的一切，漠視中國過去40年的驚人成就。他們更不願接受中國政府非常受人民支持的明顯事實！

特朗普最擅長的只有一招，以極端言行吸引注意力。最近他針對TikTok的做法和針對香港的言論，最主要目的是分散國民對恐怖疫情的注意力，亦搶去幾乎所有報道有關拜登的新聞篇幅。大家應不會天真以為他真的擔心TikTok威脅美國國家安全，或者他真的關心香港的所謂「人權狀况」吧！

美股的表現非常好。納指屢創新高，標指距離高位不到3%，與實體經濟似乎背道而馳。近日最常見解釋是對短期內成功研發疫苗愈來愈有信心，我也希望成真，但早前已分析過，即使今年內成功研發，距離全球大部分人能接受到注射的時間仍很遠。如需booster注射，需雙倍產能。

倘聯儲局通脹定標 利長債增長型科技股

更重要的原因有三個，首先疫情成為了生活加速網上化速度，包括WFH、電商、電玩和社交平台等大趨勢，加上互聯網贏家通吃的特性。FAAMNG，加Nvidia和Tesla等數隻增長型巨無霸股票，已佔納指100甚至標指（Tesla待進）的30%至40%，大部分美股今年仍是跌的。Robert Shiller和Paul Krugman，兩位諾貝爾獎得主都指出FOMO（Fear Of Missing Out）是推動股市的主因。但最重要的仍是：Don't fight the Fed。傳聞聯儲局在短期內，將宣布正式採用inflation targeting，將把長期通脹目標正式定在2%。保證在達到通脹目標和全民就業的雙標前，不會改變寬鬆貨幣政策。現在通脹只0.6%，失業率高達13%，估計最少未來兩年都不可能加息，甚至需要採用更積極措施。此政策對長年期資產，包括長債和增長型科技股，尤其有利！

通脹定標是否對症下藥？殊不肯定，因為通脹過低原因不止是疫情，更根本原因是人口老化、科技進步和能源瓶頸已被EV和太陽能打開。寬鬆貨幣政策已採用多年，消費通脹仍未達標，谷出來的只有資產通脹，甚至泡沫。相反，如今次終於成功谷出消費通脹，在現今全球經濟如此脆弱時間，高通脹對貧苦大眾是好消息？儘管美股表現極佳，真正受惠者有多少？用失業金在Robinhood炒股，真的可以代替就業機會？多少人會因此而投特朗普一票？

整周美媒簡直迷上TikTok，CNBC超過一半時間在討論此事件。特朗普非常成功搶去注意力，尤其勒索key money此怪招，等同黑社會收保護費，虧他想得到！

封殺TikTok 損美國法治

TikTok事件有很多人討論過，我只想指出幾個要點。首先很多人說中國多年前「禁止」使用facebook和Google，所以制裁TikTok是合理的以牙還牙。這講法很有問題，即使中國真的「無理封殺」Google，不等如美國做法就是合法和合理，兩個錯不等如一個對！再者如Google中國前CEO李開復所說，Google搜尋離開中國前，中國講清法律依據，包括要求經營者必須為合資機構，擁有ICP牌照，在岸伺服器確保數據安全和內容符合審視標準，玩不玩悉隨尊便。今次CFIUS莫須有，以模糊國家安全為由，威脅否決3年前完成的Musical.ly交易，恐嚇封殺TikTok，除非9月15日前完成出售給微軟，特朗普直認明益微軟，所以勒索茶錢！即使奸計得逞，其實最大受損者不是字節跳動，最受傷害的是美國法治！

美國互聯網公司，在中國的規模很小，但很多其他行業的美資在中國很成功，包括GM、蘋果和微軟等，每年收入超過5000億美元，尚未包括港澳業務！相反，中國雖有貿易順差，但中國企業直接在美國經營的收入，微不足道，不見得美國真的開放。中國官媒雖表態反對此交易，安撫國民，但大概率寧取道德高地，仍將放行。中方亦未必報復，但可選擇對象很多，蘋果、澳門賭場，甚至微軟。據說微軟亦會識做，未必拚命壓價，更或建議一些國內資產交換。

TikTok的確火紅，尚未見頂，更未正式開始變現，所以即使傳聞的100億至300億美元的美、加、澳、紐四眼部分估值，仍不算高。從Disney請回來的CEO Kevin Mayer當然不想賣，因為被收購後很可能馬上失業，其他管理層亦寧願分拆，奈何白宮不接受。但投資者真的不高興？七成外方投資者為美資，即使賣給微軟，他們仍可繼續持有四眼TikTok股權，中國投資者就拿現金。另外他們仍拿着字節跳動股權，可等待在香港和上海科創板上市。經常出售資產才能釋放最大投資價值，3年前Musical.ly收購價10億美元，現在如只四眼部分已收回100億至300億美元，簡直賺到笑！

社交平台有網絡效應，TikTok前景確很好，但競爭也很激烈，fb已推出翻版Instagram Reels（美國IP保護何在？），Snap也推出類似功能。TikTok有先機，但fb是個ruthless的巨大競爭者，勝負難料。另外，出售TikTok，如能保留最寶貴的核心AI算法專利權，或反可賺取版權費。

社交平台如時裝和音樂，有明顯世代性，17年前出現MySpace，後來被facebook超越，5年前Instagram走紅，後來又輪到Snapchat，去年TikTok開始瘋魔全球。TikTok可說是中國Apps第一次成功衝出國際，顛覆了全球流行文化。既然能夠做到一次，肯定未來可發展出更多迎合消費者和企業的Apps。前天《金融時報》一篇較中肯專欄指出，中國創業者比美國的更饑餓、更勤奮，在多方面的技術和商業模式，都已超越美國，甚至國家安全AI方面，北京獨角獸Fourth Paradigm，都比美國的Palantir先進很多。

今年投資回報更好 中國充滿投資機會

特朗普號稱為幫香港爭取自由（吓？），取消對港「優惠」，金融中心地位必不保。疫情下，納悶困在家中，實體經濟很差，滿街吉舖，失業率高企，甚至替一些「大地主」朋友有點擔心，連恒指今年都跌了12%！

但事實上今年投資回報比去年更好，全球尤其中國充滿投資機會。只要疫情再受控，相信生活可回復部分正常。小小心願是年底前能到澳門和中國內地，外地就明年再說吧。

回想起去年的瘋狂暴亂，四處縱火破壞、經常數十暴徒如喪屍般殘忍地襲擊巿民、遊客、女人，甚至老人家，毫無人性活燒無辜！人人自危，連言論自由都失去了，偏頗傳媒更成了幫兇。最傷心的是很多人幫忙遮掩、保護和支持這些兇徒，香港不止成為戰區，更淪為無間地獄，大家還記得嗎？對比下，今天的生活不便，特朗普、蓬佩奧之流的無理取鬧，哪怕經濟和股市再差一點，算什麼？

今年活得比去年好！

（中環資產持有Alibaba、Amazon、Apple、Disney、Facebok、Netflix、Nvidia、Microsoft、Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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