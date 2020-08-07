周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強

這叫做「觀一葉而知秋」，理論上，人們少了出街，看視頻的人應該多了，可是，當經濟不景時，沒有人可以獨善其身，就是表面上從現時環境中獲益的公司，當大環境太差時，收入也免不了減少。

餘此類推，當人們不能去街，只能網購時，如淘寶這些電商當然是得益者，但如果經濟太差，大部分人都失業，沒錢買嘢，則任何電商也頂不住。

經濟太差 單靠電商也頂不住

特朗普強迫字節跳動賣掉美國TikTok，中國的報復方式是由小i機械人控告蘋果侵權，要求索償100億元，同時逼令3萬個Apps下架。在可見的將來，美國應該十居其九也會把微信也禁了，相信中國會對iPhone下手，我不知道這對iPhone的利潤影響將會有多大，不過，如果其他西方國家也響應美國的制裁行動，不買華為等中國產品，美國公司從中國之失，也許可以從西方附庸國得回吧！

總之，看今日的形勢，從經濟角度看，全世界都將會是輸家，問題只是誰輸得比較多，誰輸得比較少，誰更能忍痛忍窮，如此而已。在可見的將來，這局勢都不會改變。弔詭的是，戰爭的發起人是美國，但反而是中國的狀况愈壞，美國的狀况愈好，當中國對美國沒有威脅時，美國反而會放鬆起來。現在的狀况卻是反了過來，美國的疫情和暴亂愈來愈壞，因此，戰爭應會愈打愈激烈。

[周顯 投資二三事]