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劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊

【明報專訊】恒指國指昨受到騰訊（0700）、電訊及金融股拖累下跌，整體沽壓不大。恒指高開98點見全日高位向下，早市最多跌461點、低見24,641點喘定，午後持續反彈，收報24,930點，跌171點或0.69%；國指跌0.53%。中小型股表現做好，恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.56%、0.72%。大市成交1359億元，與60天平均相若，成交平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為30比70，雖然大市普遍未能重上開市價以陰燭收市，但不少股份以升收市，買盤動力明顯較沽盤大，入市意欲高。

金屬及礦石升近2%表現最強

從大行業來看，沒有突出地方，本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，燃氣供應跌近2%表現最差，其次紡織及服飾、公用事業跌約1%。上升行業中，金屬及礦石升近2%表現最強，緊隨的軟件服務、科技器材升約1%，表現一般。不過一些主題如手遊、物管、中資券商、5G概念等表現強勁，IGG（0799）升逾三成，藍光嘉寶服務（2606）、中信建投（6066）升一成，中國鐵塔（0788）升6%。

IGG公布上半年純利超過1.3億美元，按年上升近九成，主要得益於成本管控得宜及全球化投資；期內總收入逾3.1億美元，按年下滑12%，撇除投資重估的純利7850萬美元，按年增長一成；期內投資重估錄得5430萬美元收益，包括成功投資心動（2400）等網遊相關企業。

IGG上半年核心業務表現一般，但集團表示在新冠肺炎疫情下，主力遊戲《王國紀元》的月流水重拾升勢，7月更創歷史新高，反映行業受惠宅經濟崛起。其他手遊及相關股亦做好，心動破頂創上市新高，延續拾級向上走勢，回調於44元可以吸納；追落後則以友誼時光（6820）上升動力較強。

可540元及520元分段吸納騰訊

不過，看好手遊股，別忘記龍頭的騰訊。華府推連串針對中國科企措施，騰訊成其針對對象，股價受壓，但過去公司不時被點名，業務覆蓋美國不多，實際所受的影響有限。再者，騰訊將於下周三（12日）公布第二季業績，料有驚喜可成股價催化劑，策略上可以540元及520元分段吸納。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕騰訊 心動 手遊 科網

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