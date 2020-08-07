岑智勇：檳傑科達現買入信號

集團早前公布，已於2020年7月6日成立了一家新的全資附屬公司，Pentamaster MediQ Sdn.Bhd.（PDSB）。集團指PDSB是在2020年7月6日根據《2016年公司法》馬來西亞註冊成立的私人有限公司，其主要業務是設計和製造一次式醫療器械，醫療設備及相關器械。PDSB的股本為2馬來西亞令吉，其中包括2股普通股，全部由該公司持有。集團成立PDSB的目的是通過利用公司現有的平台為自身的下一個增長階段定位，從而進一步擴大集團在醫療領域的業務，並進一步加强其在醫療行業的醫療設計和製造技術能力。 集團近日股價走勢向好，並在金融科技系統出現買入信號。市盈率13.764倍，股息率0.698厘。

希望教育須守2.55元配股價

希望教育（1765）配售4.65億新股，每股作價2.55元，較上日收市有8.3%折讓。配售股份佔現有已發行股本的約6.9%；及經擴大後已發行股本約6.4%。配售集資金額約為11.8575億元，將用於收購於中國的學校，建設及發展本公司於中國的學校及一般企業，具體用途如下：（a）約70%至80%的所得款項淨額將用於進一步拓展公司的辦學網絡，爭取更多的外延發展機會；及（b）約20%至30%的所得款項淨額將用於進一步提高既有院校辦學水平，改善硬件條件，加大實訓設備投入。觀察點為其股價能否守在2.55元的配股價之上。

獨立股評人

[岑智勇 投資先機]