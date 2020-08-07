何民傑：公關高手愛迪生

【明報專訊】筆者患上新冠肺炎，康復期間看了一齣《電流大戰》，講述百多年前愛迪生與威斯汀豪斯一段使用直流電還是交流電的故事。愛迪生聲名顯著，他當年已懂得「包裝」自己，將肖像印在宣傳品上，打造知名度，讓小孩視他為偶像，建立了公信力，打擊對手威斯汀豪斯推銷的電流方案。
反正科學不是人人懂，但公關了得，自然水到渠成。康復期間筆者看電視新聞，不停播出「恒馳」的電動車廣告，還有報章頭版廣告，攻勢不比當年愛迪生印自已頭樣的攻勢差。
恒馳「中國特色」營銷如豪賭
但買車不是買玩具，尤其高端車款，講究「用家體驗」，Tesla銷量和股價創新高，依靠的是早年經營較貴價型號累積的口碑，以及慢慢調節出用家需要。恒大健康（0708）一出手即發布6款車型，轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等全覆蓋，尤如復仇者聯盟加上正義聯盟再聯手X-Men一起拯救地球，這種「中國特色」營銷震撼，猶如豪賭。
恒大汽車計劃在上海、廣州、沈陽、鄭州等地生產，預計未來3至5年將實現年產100萬輛。Tesla在上海還不過年產15萬輛，就算恒馳技術更佳，市場可吸納這批車嗎？須知道Tesla還是充電技術有所領先，隨時充電時間將與入油站相差無幾，還全免人手，Tesla鐵定可賺油公司那層利潤，車價自可愈來愈廉宜。日本、歐洲幾個百年汽車大牌長攻不下電動車市場，就是缺少充電技術一環，恒馳有嗎？
缺充電技術 難攻下電動車市場
回說《電流大戰》電影，也有Tesla出演，他當年是第三股電流研究的科學家，但電影描述他的經歷不多，最後稱他鬱鬱不得志，死於酒店房。網上對Tesla個人經歷有奇談，有說他超前科學是外星人啟發，當年已擬出空氣傳電的構思。如今Tesla電動車當然和這位電力奇才沒半點關連， 但僅看人家命名的用心，專注於電力發展的決志，中國也有《山海經》的雷公、雷王、雷神。
至於恒馳電動車設計是否驚天動地，則請美學家評點，不過買樓也不會只看外牆美觀與否，Anders Warming和Michael Robinson兩位洋人設計師，前者任博通設計總監時，該司瀕臨破產，後者擔任寳沃汽車設計總監時，該司連年虧損。
百年前，愛迪生用名氣打贏論戰，百年後的觀眾可不一樣呢！恒大健康3個月漲超過6倍，是時候見好收手？
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