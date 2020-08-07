經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：公關高手愛迪生

【明報專訊】筆者患上新冠肺炎，康復期間看了一齣《電流大戰》，講述百多年前愛迪生與威斯汀豪斯一段使用直流電還是交流電的故事。愛迪生聲名顯著，他當年已懂得「包裝」自己，將肖像印在宣傳品上，打造知名度，讓小孩視他為偶像，建立了公信力，打擊對手威斯汀豪斯推銷的電流方案。

反正科學不是人人懂，但公關了得，自然水到渠成。康復期間筆者看電視新聞，不停播出「恒馳」的電動車廣告，還有報章頭版廣告，攻勢不比當年愛迪生印自已頭樣的攻勢差。

恒馳「中國特色」營銷如豪賭

但買車不是買玩具，尤其高端車款，講究「用家體驗」，Tesla銷量和股價創新高，依靠的是早年經營較貴價型號累積的口碑，以及慢慢調節出用家需要。恒大健康（0708）一出手即發布6款車型，轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等全覆蓋，尤如復仇者聯盟加上正義聯盟再聯手X-Men一起拯救地球，這種「中國特色」營銷震撼，猶如豪賭。

恒大汽車計劃在上海、廣州、沈陽、鄭州等地生產，預計未來3至5年將實現年產100萬輛。Tesla在上海還不過年產15萬輛，就算恒馳技術更佳，市場可吸納這批車嗎？須知道Tesla還是充電技術有所領先，隨時充電時間將與入油站相差無幾，還全免人手，Tesla鐵定可賺油公司那層利潤，車價自可愈來愈廉宜。日本、歐洲幾個百年汽車大牌長攻不下電動車市場，就是缺少充電技術一環，恒馳有嗎？

缺充電技術 難攻下電動車市場

回說《電流大戰》電影，也有Tesla出演，他當年是第三股電流研究的科學家，但電影描述他的經歷不多，最後稱他鬱鬱不得志，死於酒店房。網上對Tesla個人經歷有奇談，有說他超前科學是外星人啟發，當年已擬出空氣傳電的構思。如今Tesla電動車當然和這位電力奇才沒半點關連， 但僅看人家命名的用心，專注於電力發展的決志，中國也有《山海經》的雷公、雷王、雷神。

至於恒馳電動車設計是否驚天動地，則請美學家評點，不過買樓也不會只看外牆美觀與否，Anders Warming和Michael Robinson兩位洋人設計師，前者任博通設計總監時，該司瀕臨破產，後者擔任寳沃汽車設計總監時，該司連年虧損。

百年前，愛迪生用名氣打贏論戰，百年後的觀眾可不一樣呢！恒大健康3個月漲超過6倍，是時候見好收手？

107動力召集人 www.facebook.com/momemtum107

[何民傑 錢本善]

上 / 下一篇新聞

電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長實中期純利倒退58%
長實中期純利倒退58%
特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選
特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
越秀房託單位分派減29%
越秀房託單位分派減29%
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
吉利比亞迪7月銷量齊跌
吉利比亞迪7月銷量齊跌
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
貝索斯減持亞馬遜套242億
貝索斯減持亞馬遜套242億
adidas上季經營虧損30億 差過預期
adidas上季經營虧損30億 差過預期
Wirecard合作伙伴突傳死訊
Wirecard合作伙伴突傳死訊
劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集
劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
岑智勇：檳傑科達現買入信號
岑智勇：檳傑科達現買入信號
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
譚新強：今年活得比去年好
譚新強：今年活得比去年好
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業
樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
中移動火炭地 中標價高次標56%
中移動火炭地 中標價高次標56%
帝御4日吸1500張全新票
帝御4日吸1500張全新票
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成