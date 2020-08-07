何民傑：公關高手愛迪生

反正科學不是人人懂，但公關了得，自然水到渠成。康復期間筆者看電視新聞，不停播出「恒馳」的電動車廣告，還有報章頭版廣告，攻勢不比當年愛迪生印自已頭樣的攻勢差。

恒馳「中國特色」營銷如豪賭

但買車不是買玩具，尤其高端車款，講究「用家體驗」，Tesla銷量和股價創新高，依靠的是早年經營較貴價型號累積的口碑，以及慢慢調節出用家需要。恒大健康（0708）一出手即發布6款車型，轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等全覆蓋，尤如復仇者聯盟加上正義聯盟再聯手X-Men一起拯救地球，這種「中國特色」營銷震撼，猶如豪賭。

恒大汽車計劃在上海、廣州、沈陽、鄭州等地生產，預計未來3至5年將實現年產100萬輛。Tesla在上海還不過年產15萬輛，就算恒馳技術更佳，市場可吸納這批車嗎？須知道Tesla還是充電技術有所領先，隨時充電時間將與入油站相差無幾，還全免人手，Tesla鐵定可賺油公司那層利潤，車價自可愈來愈廉宜。日本、歐洲幾個百年汽車大牌長攻不下電動車市場，就是缺少充電技術一環，恒馳有嗎？

缺充電技術 難攻下電動車市場

回說《電流大戰》電影，也有Tesla出演，他當年是第三股電流研究的科學家，但電影描述他的經歷不多，最後稱他鬱鬱不得志，死於酒店房。網上對Tesla個人經歷有奇談，有說他超前科學是外星人啟發，當年已擬出空氣傳電的構思。如今Tesla電動車當然和這位電力奇才沒半點關連， 但僅看人家命名的用心，專注於電力發展的決志，中國也有《山海經》的雷公、雷王、雷神。

至於恒馳電動車設計是否驚天動地，則請美學家評點，不過買樓也不會只看外牆美觀與否，Anders Warming和Michael Robinson兩位洋人設計師，前者任博通設計總監時，該司瀕臨破產，後者擔任寳沃汽車設計總監時，該司連年虧損。

百年前，愛迪生用名氣打贏論戰，百年後的觀眾可不一樣呢！恒大健康3個月漲超過6倍，是時候見好收手？

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[何民傑 錢本善]