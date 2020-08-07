經濟
劉思明 還看今朝

投資策略

劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集

【明報專訊】恒指昨跌171點，收報24,930點，成交金額1359億元。美國擴大針對中國科技公司的行動，騰訊（0700）及中資電訊商等成為目標，令股價受壓，但整體投資氣氛不差，個別有政策、業績或消息支持股份，炒風依然熾熱，海普瑞（9989）受到美國啟動肝素儲備消息刺激飈升，可以留意。

美國國務卿蓬佩奧宣布一系列針對中國企業的措施，包括要求將不可信任的中國應用程式從商店下架，並點名指要阻止騰訊、阿里巴巴（9988）、百度、中移動（0941）、中電信（0728）等公司運營的雲計算系統獲取信息。騰訊及中資電訊股昨天明顯有沽壓，也拖累恒指國指等表現。然而，受國策支持的半導體股、績佳的IGG（0799）連同其他手遊，以及物管、中資券商股等備受追捧，風險胃納良好。

美儲備原料藥 刺激肝素需求

內地有媒體報道，美國政府正在儲備原料藥（API），包括作為一個單獨類別的肝素，消息刺激中港肝素概念股急升，海普瑞A股漲停，H股飈逾17%。海普瑞為全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，產品已合共在35個國家獲批，並在19個國家銷售。公司擁有從原材料供應、原料藥製造到依諾肝素製劑銷售的能力，是少數能夠全面整合涵蓋肝素產業價值鏈及大規模生產商業化企業。

全球第三大依諾肝素生產商

依諾肝素是治療靜脈血栓栓塞（VTE）和肺栓塞（PE）等多種適應症的「金標準」，具龐大的市場潛力。據研究報告顯示肝素可作為中和新冠肺炎病毒感染健康細胞之前的一種方法。

內地《每日經濟新聞》引述美國BARDA更新的原料藥採購招標書報道指出，美國計劃採購36種、包括肝素的原料藥，被炒作為「美國啟動肝素儲備」。事實上，美國依賴中國提供API受到關注，3月份美國參議院就提出兩項法案，以支持協助美國恢復製造API的能力；上周柯達（Kodak）獲美國政府貸款7.65億美元，生產仿製藥的成分，包括藥物基礎原料，都是反映API緊張。因此，即使美國啟動肝素或加緊API儲備並不是新消息，但也不爭的事實，海普瑞可以受惠肝素需求上升。此外，海普瑞2014、15年透過收購經營快速增長的CDMO業務，亦即是大家較為熟悉藥明生物（2269）、藥明康德（2359）、康龍化成（3759）等提供醫藥研發平台服務；集團通過CDMO平台支援及股權投資，目前已獲得針對腫瘤及非腫瘤適應症的候選藥物在大中華區的獨家開發及商業化權利，部分處於III期全球臨牀試驗階段，將成為未來增長動力契機。

海普瑞H股較A股折讓四成

目前以A、H股形式上市的藥股有8隻，包括今日掛牌的泰格醫藥（3347），不計該股，其他藥股的H股較A股折讓4%至65%不等，撇除折讓最大及最少股份，平均折讓四成。海普瑞H股較A股折讓四成。海普瑞H股於7月初上市，首日掛牌已跌穿招股價18.4元，之後表現持續低迷，曾跌至15元，上月尾有築底迹象，昨天急升，重返17.5至18.7元密集區內，倘若可回調於18元以下可趁吸納，並可以設低收17.5元止蝕。

[劉思明 還看今朝]

相關字詞﹕海普瑞 新冠肺炎 AH股 醫藥

上 / 下一篇新聞

電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長實中期純利倒退58%
長實中期純利倒退58%
特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選
特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
越秀房託單位分派減29%
越秀房託單位分派減29%
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
吉利比亞迪7月銷量齊跌
吉利比亞迪7月銷量齊跌
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
貝索斯減持亞馬遜套242億
貝索斯減持亞馬遜套242億
adidas上季經營虧損30億 差過預期
adidas上季經營虧損30億 差過預期
Wirecard合作伙伴突傳死訊
Wirecard合作伙伴突傳死訊
何民傑：公關高手愛迪生
何民傑：公關高手愛迪生
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
岑智勇：檳傑科達現買入信號
岑智勇：檳傑科達現買入信號
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
譚新強：今年活得比去年好
譚新強：今年活得比去年好
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業
樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
中移動火炭地 中標價高次標56%
中移動火炭地 中標價高次標56%
帝御4日吸1500張全新票
帝御4日吸1500張全新票
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成