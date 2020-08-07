劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集

美國國務卿蓬佩奧宣布一系列針對中國企業的措施，包括要求將不可信任的中國應用程式從商店下架，並點名指要阻止騰訊、阿里巴巴（9988）、百度、中移動（0941）、中電信（0728）等公司運營的雲計算系統獲取信息。騰訊及中資電訊股昨天明顯有沽壓，也拖累恒指國指等表現。然而，受國策支持的半導體股、績佳的IGG（0799）連同其他手遊，以及物管、中資券商股等備受追捧，風險胃納良好。

美儲備原料藥 刺激肝素需求

內地有媒體報道，美國政府正在儲備原料藥（API），包括作為一個單獨類別的肝素，消息刺激中港肝素概念股急升，海普瑞A股漲停，H股飈逾17%。海普瑞為全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，產品已合共在35個國家獲批，並在19個國家銷售。公司擁有從原材料供應、原料藥製造到依諾肝素製劑銷售的能力，是少數能夠全面整合涵蓋肝素產業價值鏈及大規模生產商業化企業。

全球第三大依諾肝素生產商

依諾肝素是治療靜脈血栓栓塞（VTE）和肺栓塞（PE）等多種適應症的「金標準」，具龐大的市場潛力。據研究報告顯示肝素可作為中和新冠肺炎病毒感染健康細胞之前的一種方法。

內地《每日經濟新聞》引述美國BARDA更新的原料藥採購招標書報道指出，美國計劃採購36種、包括肝素的原料藥，被炒作為「美國啟動肝素儲備」。事實上，美國依賴中國提供API受到關注，3月份美國參議院就提出兩項法案，以支持協助美國恢復製造API的能力；上周柯達（Kodak）獲美國政府貸款7.65億美元，生產仿製藥的成分，包括藥物基礎原料，都是反映API緊張。因此，即使美國啟動肝素或加緊API儲備並不是新消息，但也不爭的事實，海普瑞可以受惠肝素需求上升。此外，海普瑞2014、15年透過收購經營快速增長的CDMO業務，亦即是大家較為熟悉藥明生物（2269）、藥明康德（2359）、康龍化成（3759）等提供醫藥研發平台服務；集團通過CDMO平台支援及股權投資，目前已獲得針對腫瘤及非腫瘤適應症的候選藥物在大中華區的獨家開發及商業化權利，部分處於III期全球臨牀試驗階段，將成為未來增長動力契機。

海普瑞H股較A股折讓四成

目前以A、H股形式上市的藥股有8隻，包括今日掛牌的泰格醫藥（3347），不計該股，其他藥股的H股較A股折讓4%至65%不等，撇除折讓最大及最少股份，平均折讓四成。海普瑞H股較A股折讓四成。海普瑞H股於7月初上市，首日掛牌已跌穿招股價18.4元，之後表現持續低迷，曾跌至15元，上月尾有築底迹象，昨天急升，重返17.5至18.7元密集區內，倘若可回調於18元以下可趁吸納，並可以設低收17.5元止蝕。

[劉思明 還看今朝]