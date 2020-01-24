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美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%

【明報專訊】美國首次申領失業救濟人數，在連升兩周後回落。在截至8月1日一周，美國首次申領失業救濟人數降至118.6萬，遠低於分析師預期的142萬，且較上一周下降24.9萬，也是3月底美國疫情加劇以來，最低的首次申領失業救濟數字。最新的持續申領失業救濟人數亦減少了84.4萬，降至1610萬，估計最新失業率已降至11%，按周下調了0.6個百分點，緩和了市場對職位增長放緩的憂慮。

道指早段基本持平，收復了道指期貨原先的跌幅。不過市場聚焦於美國國會的新一輪刺激經濟方案談判，限制了道指早段的升幅。金價續升，現貨金昨高見每盎司2069美元再創新高。

現貨金見2069美元 再創新高

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，兩黨對刺激措施的規模仍存在分歧。由於美國聯邦政府每周額外發放的600美元失業救濟金已於上月底到期，美國國會正急切通過新的刺激方案。目前申領失業救濟人士，只可領取州政府的失業救濟金。不過各州的補助金額各異，平均每周最低資助金額只有61美元。

在新刺激經濟措施出爐前，美國民調機構Morning Consult的最新調查顯示，若少了每周600美元的額外失業補助，將有540萬美國人在8月底會陷入財務困境，無法支付日常開支。很多經濟學家指出，通過領取額外失業救濟金，消費者得以支付租金、水電費、汽車貸款和信用卡帳單等，停止發放額外資助，將導致家庭支出下降，使美國經濟近期的復蘇勢頭受挫。

過去數月，美國首次申領失業救濟人數，已由3月底強制抗疫封鎖措施實施後的690萬高峰大幅回落。自6月底以來，首次申領失業救濟人數大致維持在每周130萬以上，至上周再明顯下調。這反映新增職位及舊職員復工，抵消了裁員的影響。

不過美國航空業正面臨新一輪裁員潮。業界3月時獲美國聯邦政府批出價值250億美元的紓困措施，條件是受助的航空公司在9月底前不可裁員或強制員工無薪休假。美國航空業界已警告，隨着期限將至，超過7萬名航空公司職員面臨失業威脅。美國總統特朗普稱，不想失去美國的航空公司，支持向業界再次提供250億美元援助。美國參眾兩院正計劃將對航空業界的援助，延至明年3月底。

英倫銀行料今年英GDP萎縮9.5%

此外，英倫銀行昨維持利率在0.1厘的低位，維持量寬規模不變，強調通脹率達標前，不會收緊貨幣政策。該央行預期，英國今年GDP將萎縮9.5%，預期至明年底，英國經濟才能恢復至去年底的規模。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，負利率是政策工具之一，但暫時無計劃採用。該央行警告，負利率可能會損害其資產負債表，並強調仍有其他政策工具。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕失業救濟金 失業補助 參議院 美國經濟 首次申領失業救濟

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