中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%

明報記者 蔡穎霖

中芯昨日績前股價升2.34%，收報32.75元，成交逾55億元，但公布季績前夕遭北水狂沽，近3個交易日港股通投資者淨沽出中芯12.3億元。

業績前北水狂沽 3日淨流出12億

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示，雖然宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁。集團次季營收達9.38億美元，稍遜市場預期的中位數9.45億美元，但按季仍升3.7%；稅前利潤增1.16倍至1.42億美元，遠超預期。集團指，因應成熟技術應用平台需求旺盛，帶動消費電子類收入增長顯著。

若收入以地區劃分，中國內地及香港貢獻66.1%最多，按季升4.5個百分點；歐亞大陸則佔12.3%。美國方面，或受當地制裁中國電訊設備商華為影響，收入佔比按季跌3.9個百分點，佔21.6%。

毛利率料降至約20%

另外，集團付運量按季微升2.1%，錄143.6萬片8吋等值晶圓，按年則增加11.8%。當中，14/28納米的晶圓收入佔比9.1%，按年及按季分別多5.3及1.3個百分點。但目前收入佔比最大的，仍是0.15/0.18微米晶圓。中芯的14納米製程去年第四季起量產，同時預計7納米製程能夠在今年底量產。

因應集團預測第三季毛利率將由第二季的26.5%下跌至19%至21%水平，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦預料，集團或重點生產技術相對未成熟的14納米晶圓，引致成本增加，因此毛利率將跌。

分析：技術與台積電仍有距離

根據彭博，目前中芯的預測市盈率高達98.27倍。耀才證券研究部總監植耀輝認為，這某程度亦反映公司盈利能力及毛利率有所提高。不過，雖然內地投資者給予晶片股估值一向頗高，仍要視乎公司往後發展。不過，中芯現時的晶圓技術，跟台積電仍有頗遠距離，即使急起直追，恐怕亦非短時間能達到。