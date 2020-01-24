經濟

IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退

【明報專訊】肺炎疫情下出現的「宅經濟」，帶動手遊開發商IGG（0799）今年上半年創佳績且意外派特別息，昨日股價急升31.27%，收報10.16元；其有入股的心動公司（2400）亦升逾一成。

首席營運官兼執行董事許元表示，「宅經濟」的確為遊戲行業帶來一定機會，但並不是每家公司都可以「躺着賺錢」，還需配合營運改革及推廣，同時透露公司下半年將推出6款新遊戲，惟未有預測下半年業績走勢。

績佳派特別息 股價急升31%

對於「宅經濟」的優勢會否隨着疫情穩定而減退，許元表示，按集團的地區收入而言，未見疫情穩定會有影響，強調「未來增長靠自己努力」，會不斷增加遊戲內容。他續指出，公司亦會致力打造遊戲以外的工具App，例如去年已分別推出清理加速的App「KeepClean」及私隱Applock「KeepLock」，以擴大社群，及增加與用家的接觸。

券商Jefferies發表報告指出，IGG旗下核心遊戲「城堡爭霸」（Castle Clash）及其他新遊戲的表現稍遜預期，但「王國紀元」（Lords Mobile）表現帶動整體收入；該行認為IGG不斷增強遊戲運營，相信低潮已過，看好公司未來走勢，預料2020年下半年整體收入錄3.47億美元，按年及按半年計均升約一成，決定對其評級由「持有」改為「買入」，目標價由6元增至10.4元；最牛可望13.5元。

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