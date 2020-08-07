越秀房託單位分派減29%

集團：按年股息率仍達6.2厘

期內越秀房託收入按年跌16.9%至8.31億元，物業收入淨額按年跌10.3%至6.54億元。集團的成熟型物業經營收入按年跌20.4%至7.264億元，當中國金中心的寫字樓部分仍升1.2%，但零售商場、酒店及服務式公寓分別跌10.3%、64.3%、22%；越秀大廈的經營收入則跌11.6%。至於成長型物業經營收入則按年升20.8%至1.047億元。

集團主席林德良表示，受疫情影響，集團一改行業「又要食得飽又要食得好」的習慣，現在一年的短約亦會接受，並推產品多元化，及悅享會平台。受較大影響的是上海物業，因當地在上半年出現減租及供應增加，空置率升至20％以上。截至6月底，集團成熟型物業的出租率略減至94.5%，但成長型物業出租率增至86.7%，整體而言，出租率按年微增1.6個百分點至92.1%。

收入按年跌16.9%

但他認為，目前內地疫情受控，加上在低息環境下對房託的利息成本有利，年內將有兩筆債務到期，亦將減省再融資成本，將有助公司前景，有信心下半年業績較上半年好。