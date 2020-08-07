金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」

3年前曾建議 港府無採納

根據最新報告，若引入「集團虧損稅務寬免機制」，子公司間要互相轉移虧損、扣減稅項，須符合一定條件，如母公司控股須達75%，及以同一會計年度計算等。但報告未有指出稅務扣減上限。當局曾在2017年發報告，建議香港引入此制度，並援引新加坡為例。翻查資料，當時建議受到會計界及商界歡迎，但港府未有採納。此外，金發局亦首次建議，在本港的「稅損移前寬免」基礎上，再加入「稅損移後寬免」。若得到落實，意味企業在當年度錄得的虧損，可選擇在前一年度，或後一年度作為應課稅利潤的扣減。畢馬威中國金融服務業稅務主管合伙人、金發局稅務及金融服務工作小組成員包迪雲表示，「集團虧損稅務寬免機制」早年未能採用，相信政府是認為本地稅基較窄，再引入減免制度恐造成稅收不穩定。但他認為新加坡採用制度多年，未有產生庫房稅收問題。另羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管、金發局稅務及金融服務工作小組組長葉招桂芳則表示在本港經濟面臨挑戰下，相信上述建議可鼓勵企業在港投資。她表示雖然本港利得稅率只為16.5%，但在不少地區稅率均低於20%，香港稅制若不改革，將未必吸引到投資。