經濟

特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選

【明報專訊】美國總統特朗普日前表示，美國因應《港區國安法》終止對香港的特殊待遇後，紐交所、納斯達克交易所將會有更多商機，而「香港將不再是一個成功的交易所」。財庫局發言人昨晚回覆本報時表示，憑藉「一國兩制」優勢、人才資源、與國際市場接軌的監管制度及基建，在國家政策支持和特區政府的努力下，即使面對多方面的市場變化，香港一直、亦將繼續是全球各地企業的首選集資平台，以及具競爭力的國際金融中心。

財庫局發言人續指出，以首次公開招股（IPO）集資總額計，香港在過去11年七度位列全球第一。今年截至7月底，香港的新股集資總額達1321億港元。今年香港證券市場的平均日成交錄得1248億港元，較去年全年的平均日成交升逾四成，此說明了國際市場參與者對香港金融體系的認可及信心。

港交所（0388）昨早曾再破頂，最高見388元，但其後倒跌，收報385元，跌0.26%。

恒指昨收報24930點 跌171點

港股昨日繼續在25,000點附近波動，中美緊張關係持續升溫，恒指早市失守25,000點，最多跌461點見24,641點，不過中午恒指在午前獲支持，跌幅逐步收窄，收報24,930點，跌171點或0.69%。恒生科技指數則倒升，收報7576點，升0.39%。主板成交1358億元。

微信或成美國「淨網計劃」目標，騰訊（0700）最多曾跌3.22%，收報555.5元，跌0.98%。不過其他科網股做好，美團（3690）升1.28%再創新高。長江基建（1038）績後跌2.93%，為表現最差藍籌股；中石油（0857）和中海油（0883）均升1.4%，為表現最佳藍籌股。

上 / 下一篇新聞

電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
「積金易」平台 電盈平保傳入圍
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購
長實中期純利倒退58%
長實中期純利倒退58%
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
金發局再倡引「集團虧損稅務寬免」
越秀房託單位分派減29%
越秀房託單位分派減29%
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
IGG：疫情縱穩下來 「宅經濟」不減退
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
中芯次季賺10.8億勝預期 第三季指引趨保守 收入按季僅升1%
吉利比亞迪7月銷量齊跌
吉利比亞迪7月銷量齊跌
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
撥備增6倍 星展香港中期少賺24%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
美首申失業救濟118萬 勝預期 持續申領降至1610萬 失業率料跌至11%
貝索斯減持亞馬遜套242億
貝索斯減持亞馬遜套242億
adidas上季經營虧損30億 差過預期
adidas上季經營虧損30億 差過預期
Wirecard合作伙伴突傳死訊
Wirecard合作伙伴突傳死訊
劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集
劉思明：原料藥供應緊 海普瑞可收集
何民傑：公關高手愛迪生
何民傑：公關高手愛迪生
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
盧駿匡：配股反常升 屬技術利好
岑智勇：檳傑科達現買入信號
岑智勇：檳傑科達現買入信號
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
劉思明：手遊股受惠宅經濟 勿遺騰訊
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
周顯：全球皆輸 看誰忍痛力最強
譚新強：今年活得比去年好
譚新強：今年活得比去年好
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
湯文亮：招標賣樓唔見棺材唔流眼淚
樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業
樂浦集團副總裁Pantelis Leptos：無畏疫情 港人隔空買塞浦路斯物業
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
恒地香檳大廈B座申強拍 收購10年估值11億 今年新申請最大宗
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
華置SARS低撈 東英大廈變身The ONE
中移動火炭地 中標價高次標56%
中移動火炭地 中標價高次標56%
帝御4日吸1500張全新票
帝御4日吸1500張全新票
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成
投資者920萬沽君匯港2房 低市價近一成