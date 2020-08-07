特朗普批港交所「無前途」 財庫局：世界首選

財庫局發言人續指出，以首次公開招股（IPO）集資總額計，香港在過去11年七度位列全球第一。今年截至7月底，香港的新股集資總額達1321億港元。今年香港證券市場的平均日成交錄得1248億港元，較去年全年的平均日成交升逾四成，此說明了國際市場參與者對香港金融體系的認可及信心。

港交所（0388）昨早曾再破頂，最高見388元，但其後倒跌，收報385元，跌0.26%。

恒指昨收報24930點 跌171點

港股昨日繼續在25,000點附近波動，中美緊張關係持續升溫，恒指早市失守25,000點，最多跌461點見24,641點，不過中午恒指在午前獲支持，跌幅逐步收窄，收報24,930點，跌171點或0.69%。恒生科技指數則倒升，收報7576點，升0.39%。主板成交1358億元。

微信或成美國「淨網計劃」目標，騰訊（0700）最多曾跌3.22%，收報555.5元，跌0.98%。不過其他科網股做好，美團（3690）升1.28%再創新高。長江基建（1038）績後跌2.93%，為表現最差藍籌股；中石油（0857）和中海油（0883）均升1.4%，為表現最佳藍籌股。