長實中期純利倒退58%

主席李澤鉅表示，樓市仍受供應短缺因素利好，優質大型單位銷售速度比去年下半年有所改善。

李澤鉅：樓市仍受惠供應短缺

長實指出，受疫情持續影響，全球各行各業均受到嚴重衝擊，航空、旅遊、零售及地產業尤其面對嚴峻挑戰，旗下多項業務受到不同程度影響。長實去年收購的英國酒館Greene King，3月起被英國政府要求關閉逾3個月，上半年度錄得經營虧損19.3億元。企業業務發展部總經理馬勵志表示，酒館在7月初重開後，至今已接近EBITDA（除息稅、折舊攤銷前利潤）收支平衡，惟仍有再封鎖措施等不確定性。李澤鉅補充，疫情稍有改善後，客戶會希望回到酒吧，預期可快速恢復。

長實上半年已確認物業銷售收入約194.84億元，按年升1.3%，分部收益90.04億元，按年上升19.6%。不過物業租務收入下跌8.1%，至34.53億元，物業及項目管理收入則跌6.7%至4.03億元，酒店及服務套房業務收入更大跌近六成至9.92億元。基建及實用資產業務收益66.09億元，按年跌0.7%，飛機租賃收益跌2.3%至15.2億元。

李澤鉅表示，酒店月租租約在疫情影響下較穩定，業績更較同業為佳，而日租酒店在早前重開餐廳後，現金流可達平衡，但現時防疫措施加強後，經營較為困難。

此外，近日屢傳財困的高銀（0530）委任集團高層馬勵志擔任副主席，李澤鉅回應指出，兩者是很不同的公司，他坦言雖正與高銀討論合作尋找協同效應，但他不宜為高銀回答問題，會在有確實事項時盡快公布。