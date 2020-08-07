經濟

長和長實削息三成 重組後首見 李嘉誠父子少收5億股息 李澤鉅：保留資金收購

【明報專訊】長和（0001）及長實（1113）昨日公布中期業績，宣告自2015年世紀重組後首度削減派息。長和中期息每股派0.614元，按年減少29.43%；長實每股派0.34元，按年減少34.62%。大股東李嘉誠及李澤鉅父子上半年收取股息約11.59億元，較去年同期少收約5.05億元。集團主席李澤鉅表示，有能力支付更高派息，但認為應保留資源，以及物色收購機會。

明報記者 陳偉燊

統計長和長實重組後派息表現，今年上半年股息甚至是重組以來最低（見圖）。李嘉誠父子此前多次增持，依兩人最新在長和及長實分別持股30.2%及35.4%計，分別獲派息7.15億及4.44億元。

李澤鉅昨日在分析員會議上表示，儘管集團有能力支付更高派息，但會以維持健康派息為目標，視乎盈利水平而定，因應目前受新冠肺炎影響，及為意外環境作準備，加上集團正物色若干收購機會，希望把握機會可為股東帶來更佳回報。

大摩：負債低減派息 令人失望

摩根士丹利發表報告指出，對長實在負債低時減派息感失望，並相信對估值有揮之不去的影響。另一外資行分析員表示，早已預期長和減少派息，表面上削息幅度較大，但是其派息比率維持。長和的盈利亦符合預期。他認為，長和的零售業務已見反彈，預料表現正在改善。雖然長和管理層沒有透露如何提高新組成的發射站業務價值，但他估計在歐洲低息環境下，有條件向基金以售後租回形式經營賺取更高回報。

低油價拖累 赫斯基盈轉虧

長和上半年業績顯示，旗下赫斯基能源受油價低迷拖累轉盈為虧，錄得歷來最差表現；零售及港口業務又受疫情拖累；但投資部門受惠於澳洲電訊業務與TPG Telecom合併，貢獻應佔收益淨額92億元，抵消赫斯基帶來的45億元虧損。

長和半年純利按年減少29.1%，獲利131.68億元。在不同地區中，歐洲業務貢獻除息稅前盈利（EBIT）比重維持最高佔比，佔整體EBIT多達57%，賺151.61億元。至於香港業務佔比則微升至4%，EBIT為7.45億元。

按業務劃分，基建業務貢獻最多，佔比34%，EBIT逾89億元。投資部門則受惠於澳洲電訊業務變相出售獲利，推動投資部門EBIT按年大增11.28倍，賺87.8億元，貢獻佔比33%。

黎啟明：6、7月零售業現復蘇迹象

集團副董事總經理黎啟明補充，零售業務在6、7月份出現復蘇迹象，比去年7月同期沒有疫情影響時，今年7月EBIT更增長14%，他期望增長趨勢可持續至第三、四季。位於荷蘭、比利時及盧森堡的零售業務於7月份實現銷售增長，英國的零售業務則改善中。

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