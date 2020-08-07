經濟

融創擬拆物管業務上市 研部分向股東分派

【明報專訊】再有內房股擬分拆物管業務上市，融創中國（1918）昨晚公布，建議分拆融創服務以全球發售及分派的方式於主板上市，預計完成上市後，融創服務仍為集團的附屬公司。據消息指，融創服務初步擬集資約10億美元（約78億港元）。

融創表示，將研究保留小量發售股份，向現有股東進行分派。集團稱，分拆符合公司及股東的整體利益，融創服務未來亦可直接進入資本市場作股權或債務融資，提供資金促進發展，提高盈利能力。集團亦可通過合併融創服務的財務報表，以及收取股息分紅，在未來發展中繼續受益。

泰格醫藥暗盤升18%

今年最大醫藥新股泰格醫藥（3347）將於今日掛牌，該股昨日於耀才暗盤收報118.1元，較招股定價升18.1%。每手100股，每手帳面賺1810元。於輝立暗盤則走勢相若，收升19.3%，於富途暗盤則升18.2%。泰格醫藥昨日公布，上市集資淨額102.7億元，一旦超額配股權悉數行使，將額外集資15.5億元，即最多淨集資118.2億元。泰格醫藥公開發售超額認購413倍，共接約32萬份認購申請，一手中籤率5%，認購60手穩中1手。有114人認購泰格「頂頭槌飛」，本金高達29.44億元。最終每人獲發86手，以耀才暗盤價計算，每人帳面賺約15.6萬元。

另據彭博報道，全球最大「獨角獸」螞蟻集團已選擇中金公司（3908）作為在上海科創板方面IPO的保薦人。此外，醫治癌症的醫藥公司北京加思科擬來港上市，最快今年掛牌。彭博社引消息人士指出，加思科最多集資4億美元（約為31.2億港元）。

至於昨日掛牌的內地教育股立德教育（1499）首日跌11.9%，每手1000股，每手帳面蝕250元。全日最高見1.99元，未能升穿招股價。

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