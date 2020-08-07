經濟

港鐵半年蝕3.34億 疫情造成50億財務影響

【明報專訊】港鐵（0066）受到新冠疫情影響，上市後首次錄得半年虧損，金額達到3.34億元。集團表示，疫情對經常業務造成約50億元財務影響，包括一向穩定的客運量上半年大跌近四成，導致香港客運業務中期虧損25.8億元、車站商務業務亦大跌五成至13.34億元。集團行政總裁金澤培表明，疫情下前景「好難估計」，直言再提供票務優惠要「考慮可持續經營需要」。

金澤培：前景「好難估」

地產業務方面，港鐵物業總監鄧智輝表示，下半年暫未有項目取得入伙紙，但未來數月將為三項物業發展項目招標，並指招標工作正「如火如荼」，當中提供超過2500單位的日出康城第13期將會率先招標，其次為黃竹坑站上蓋第5與第6期。

商場項目方面，鄧智輝指大部分工程已完成，而日出康城第七期商場「The LOHAS康城」預期於今年底開幕，會盡快招租，並為居民提供超市及餐飲的需求。

提供票務優惠 須考慮經營問題

本地疫情在第二季雖然曾稍緩，但踏入第三季再次爆發。金澤培表示，疫情在上半年對整體業務的影響高達50億元，認為難估疫情後續影響。但港鐵每年提供票務優惠涉逾20億元，凍結票價又涉及數億元，加上自今年7月起的半年提供的八折票價優惠又涉約8億元，合共超過30億元，再提供優惠的話，或需要考慮可持續經營問題。

至於上半年港鐵為紓緩疫情期間租戶租金負擔，曾公布中小型租戶可獲減免2月至4月份一半租金，大型租戶租金減免則按情况而定，並於5月和6月份再向租戶提供租金減免，但未有透露最新減租情况。鄧智輝指出，租戶在現時市况下續租較審慎，但因為許多租戶與港鐵是長期合作關係，故有提供不同方案以制定新租務安排。

維持漸進式派息政策

港鐵上半年虧損達3.34億元，2019年中期純利為55.06億元，每股基本虧損為3.34元，派中期息0.25元，按年持平。期內集團經常業務收入跌23.6%至215.92億元，經常業務利潤按年跌83.8%至4.33億元，物業發展利潤按年升5.7倍至52億元，投資物業重估虧損為59.67億元。

雖然港鐵上市後首錄中期虧損，不過港鐵表示，會維持漸進式派息政策，視乎實際財務及經濟情况而定。

相關字詞﹕車費 減租 租戶 武漢肺炎 新冠肺炎 港鐵

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