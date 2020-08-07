「積金易」平台 電盈平保傳入圍

據知情人士透露，按目前的資產管理規模而言，預計獲選機構在未來10年將獲得逾300億元的收入。

獲選機構料每年可收30億元

報道表示，該平台將在2022年建成，並逐步把430萬名強積金成員的數據集中管理，讓成員更容易將多個強積金帳戶合併，並在各種投資計劃及較低費用之間切換。政府擬為構建「積金易」平台撥款33億元，平台營運商將基於系統的總資產規模收取營運費用。據知情人士稱，目前收費水平的出價介乎20至35個基點之間，以截至今年6月底強積金總資產為9680億元計算，即相當於每年可獲約20億至34億元的收入。

金融壹帳通伙法企對撼

報道又引述消息稱，金融壹帳通是次與法國的數碼服務供應商Atos合作，Atos同時是國際奧林匹克委員會的技術合作伙伴。截至今年3月底，平保持有金融壹帳通36.3％股份；電盈則與總部設在新加坡的奕豐集團（iFAST Corp）合資。

報道指金融壹帳通、電盈、iFast及Atos均拒絕回應，積金局僅回應指出，目前正在評估所收到的建議書。