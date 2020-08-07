經濟

「積金易」平台 電盈平保傳入圍

【明報專訊】積金局擬在2022年建成「積金易」中央電子平台，並已於去年12月初展開招標。據彭博社引述消息報道，電訊盈科（0008）領導的財團，以及中國平安保險（2318）旗下金融壹帳通為首的財團均有份入圍，最快將於本月有結果。

據知情人士透露，按目前的資產管理規模而言，預計獲選機構在未來10年將獲得逾300億元的收入。

獲選機構料每年可收30億元

報道表示，該平台將在2022年建成，並逐步把430萬名強積金成員的數據集中管理，讓成員更容易將多個強積金帳戶合併，並在各種投資計劃及較低費用之間切換。政府擬為構建「積金易」平台撥款33億元，平台營運商將基於系統的總資產規模收取營運費用。據知情人士稱，目前收費水平的出價介乎20至35個基點之間，以截至今年6月底強積金總資產為9680億元計算，即相當於每年可獲約20億至34億元的收入。

金融壹帳通伙法企對撼

報道又引述消息稱，金融壹帳通是次與法國的數碼服務供應商Atos合作，Atos同時是國際奧林匹克委員會的技術合作伙伴。截至今年3月底，平保持有金融壹帳通36.3％股份；電盈則與總部設在新加坡的奕豐集團（iFAST Corp）合資。

報道指金融壹帳通、電盈、iFast及Atos均拒絕回應，積金局僅回應指出，目前正在評估所收到的建議書。

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