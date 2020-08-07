經濟

電盈半年蝕5.84億 派息維持9.18仙

【明報專訊】電訊盈科（0008）昨日公布中期業績，上半年錄得5.84億元淨虧損，去年同期則賺1.63億元；每股虧損7.57仙；派中期現金股息每股9.18仙，與去年同期持平；核心除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升近2%至53.96億元（見表）。

集團解釋，期內錄得虧損主要由於推動免費電視及OTT業務增長，導致投資及融資成本增加，以及旗下盈大地產（0432）於日本二世古花園柏悅酒店項目開支所致。

至於媒體業務方面，整體上半年收益為19.02億元，當中Now TV收益按年跌6.5%至12.7億元，主要由於全球主要體育賽事暫停，以及銷售活動減少所致。不過，免費電視ViuTV及OTT業務的收益均錄得增長，分別按年升2%及14％。受惠於疫下市民留家時間增加，OTT平台每月活躍用戶按年急升21%至3610萬；付費訂戶則增加119%至430萬。截至今年6月底止，ViuTV的廣告收益按年升19%至1.13億元。

歐冠英超復賽 Now TV業務有望改善

電訊盈科董事總經理施立偉昨表示，疫情對集團的影響主要體現在部分電訊基建項目的公開招標程序被推遲，以及小量企業在資訊科技方面的投資轉趨謹慎。不過，他認為，另一邊廂疫情增加大眾留在家的時間，預期隨着歐冠盃、英超等大型體育賽事復賽後，Now TV業務表現可在下半年獲得改善。

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