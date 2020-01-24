經濟

電盈業務重組 NowTV售香港電訊 研分拆OTT業務上市 分析：惹新收購憧憬

【明報專訊】電訊盈科（0008）昨日宣布多項變動，先將所持部分盈大地產（0432）股份以特別息形式向股東分派，變相將持股量減至51%；並將收費電視Now TV售予旗下香港電訊（6823），作價19.5億元，同時稱會策略檢討OTT業務，考慮分拆上市或進一步引入策略投資者。有分析員認為，現時經濟前景低迷，集團趁機重組並不出奇，惟認為市場會更期待電盈出售Now TV後，會有更多「新搞作」。

明報記者 葉子晴

電盈昨日股價微升0.2%，收報4.49元。電盈昨收市後發公告，宣布將Now TV以19.5億元售予旗下香港電訊，並指正研究將OTT業務分拆獨立上市或引入第三方融資的可能。集團財務總裁許漢卿表示，交易料最快可於9月完成，雖然仍然有待監管機構批准，但暫時未見到有任何障礙。

傳Now TV新聞部續留電盈旗下

她解釋，出售業務主要是預期Now TV可與香港電訊的寬頻業務發揮協同效應。問及會否考慮出售媒體資產予第三方，她表示，不考慮出售任何媒體資產，特別是5G服務推出後，認為跨平台的協同價值更大，反而傾向透過上市或引資，提升OTT業務價值。另據了解，Now TV新聞部並不包括在今次出售交易之內，會繼續保留於電盈旗下的媒體業務中。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，Now TV盈利能力較低，市場更關心電盈出售Now TV後會否有「新搞作」，甚至揣測集團或會繼續重組，例如研究收購主席李澤楷私人持有的富衛保險。事實上，出售Now TV後，電盈直接經營業務只餘下OTT、免費電視及企業方案（見圖），倘OTT亦獨立上市，公司實際業務將所餘無幾。

分析：香港電訊股價添不確定因素

至於香港電訊方面，他認為在投資者的角度而言，香港電訊本身只經營電訊相關業務是較為「穩陣」，購入Now TV後反而增添不確定，有機會影響香港電訊股價。

此外集團昨公布業績，除維持派發中期現金股息外（見另文），會以每持有1000股電盈派發85股盈大比例，向股東分派約6.57億股盈大地產股份，以盈大昨日收市價1.38元計，相當於每股股息約0.1173元。集團續稱，倘若在9月1日前獲得債券持有人同意，派股數量可增至8.348億股，每手股份獲派股數則增至108股。

盈大持股量或降至40%

電盈現時持有盈大地產約70.8%股權，完成分派後，其持股量即降至51%。如果能夠在9月1日前獲同意增加分派股份數，集團持股量則進一步減至40%。集團認為，分派股份讓股東可直接參與盈大地產的未來增長及前景，而盈大地產的流動資金及公眾股權亦會增加，有助釋放其價值。

相關字詞﹕盈大地產 香港電訊 電盈

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