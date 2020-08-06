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貝萊德劉鑫：疫後復蘇最快 內房債息高可吼

【明報專訊】投資物業方法各適其適，有直接買「磚頭」，也有買地產股或相關房託，其他可買入房地產的債券。貝萊德亞洲信貸團隊基金經理劉鑫在專訪中指出，從近月內地70個大中城市新建商品住宅價格及銷量雙雙回升可見，房地產已成為在新冠肺炎疫情結束後復蘇最快的行業，為內房債帶來投資機會。他續說，目前個別內房美元債息率逾6厘，在全球低息環境下尤其有吸引力。

劉鑫指出，目前在中國債券市場中，相對於政府債券，他更喜歡企業信用債，尤其是房地產企業所發行的信用債，最主要的原因是房地產屬內地在疫情結束後復蘇最快的行業，5月起全國首70個大中城市新建商品住宅價格平均已錄得正增長，6月仍延續升勢，一二線城市樓價按年更錄得可觀升幅（見圖1），期內銷售額亦有增長。

四大利好因素 支持內房復蘇

事實上，近年內房市場整合，龍頭企業強者愈強進一步擴大市佔率，記者翻查主要內房股於港交所公布，部分在上半年銷售額已按年錄得增長，至7月升勢更加快（見表）；強勁銷售預示資金回籠，有關內房債違約風險亦因此下降，投資價值相應提升。

劉鑫分析，近月內地房地產市場出現明顯復蘇，除了反映於內房合約銷售理想外，政府賣地收入亦表現理想，這可以歸功於四大原因：「第一個原因也是主要原因，便是從第一季開始，內地貨幣政策已轉趨寬鬆，地產是金融屬性非常強的行業，所以地產行業是寬鬆貨幣政策的第一個受益者；第二，在寬鬆貨幣政策支持下，的確有不少實際需求被釋放過來。

「第三，從政策角度來看，個別城市已經放寬對房地產的調控，例如說對一手房的買賣、以至在限購政策邊際上有一些放寬；第四，內房企業融資環境有非常大的改善，例如一年前我們經常聽見政府要調控地產行業、限制地產企業融資，債券發行被卡得非常緊，作為比較，內房企業現在內地發債的額度是相對拿得非常容易，發行量亦非常多，融資成本亦非常低，整個行業情况都是非常良好，所以我們也是比較喜歡此行業。」

內房債息可達6厘 勝美高息債

由劉鑫管理的「貝萊德中國債券基金」十大投資中包括由華潤置地發行、2049年到期的定息債券，票面息率為3.75厘。雖然個別讀者會認為3.75厘的債息並不算高，但劉鑫指出，隨着環球主要央行因應疫情大幅減息救市，引領全球債息亦全面下調，目前全球已愈來愈難買到收益率達2厘的定息債券：「雖然目前內房美元債的孳息率比以前並不算高，但橫向與全球其他國家比較，例如對比美國高息債孳息率普遍僅2厘，便非常突出了。」他續說，個別中小型內房發行的美元債券票面息率現仍可逾6厘，但較高債息背後當然是較高違約風險，貝萊德會詳細研究發債內房的財務實力及還款能力，精挑細選後始再作投資。

另外，劉鑫指，從供應面來說， 雖然內房美元債的發行額度現已有所放鬆，但原則上發新債只可用來替舊債續期，所以市場淨增長受到控制，此舉對債價亦屬正面。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕內房債 貝萊德亞洲信貸團隊基金經理劉鑫 貝萊德中國債券基金

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