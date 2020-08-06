內地住宅合自住 公寓合投資 公寓管理配套佳 外地人買賣較自由

明報記者 龍彩霞

內地比較常見的住宅包括普通分層住宅、洋房、別墅等，而公寓予外界的印象是業權年限較短。住宅的土地使用權年限為70年，自取得該地的土地使用權起計，即由房地產公司買得地皮的時候開始，例如買賣合同寫明該土地使用年限為1997至2067年（共70年），如果買家是在2006年才購入物業，那麼業主的土地使用權便只有61年。但業主擁有永久財產權，到2067年只要補交土地出讓金，就能繼續居住。土地所有權始終歸國家所有，個人只獲得土地使用權。

公寓業權50年較短 實際均價較低

雖然公寓戶型在銷售時，均價要比同地段同定位的住宅高出20%至30%，但是公寓戶型不同於複式住宅，出售時只算一層面積，一層可作一層半甚至兩層用，因此按實用面積計，價格要比住宅低，每平方米差價約20%至30%。

除了產權性質不同，公寓管理費也相較住宅高一點。公寓有時會用酒店式管理方法，為物業提供增值服務，通常這樣的公寓生活配套設施都比較完善，較適合投資者，尤其是那些只考慮養老的買家，因為不用考慮戶口、校區問題，完全可以考慮用更少的價錢來購買屬於公寓商品房的住所，同時享受更好的物業管理服務。

中國人民大學國家發展與戰略研究院城市更新研究中心主任秦虹在「2020年半年度房地產市場趨勢報告會」上指出，為了壓抑樓價，控制炒風，調控政策集中在供應和人才兩方面，例如地方政府積極增加供應，幫助企業減低資金壓力，又放寬預售條件，簡化審批程序等。內地各省市調控政策陸續推出，將明顯影響樓市走勢。房地產行業研究平台「貝殼研究院」數據顯示，7月深圳二手成交均價按月升幅已明顯收窄，從二手市場看，下半年樓市或將降溫，均價可能由升幅收窄甚至轉向下跌。

近期，深圳南山有公寓新盤推出，名為僑城坊‧樹屋，業權50年，其毗鄰3幢商業大廈，料為物業帶來租住需求。單位每平方米平均售價約85,000元人民幣，料吸引投資者購買，租給附近上班一族。

物業「五證」齊全 買家有保障

內地買樓時，有些開發商承諾在3個月之內辦理房產證，但有時會遇到好幾年房產證仍然未辦妥、沒法收樓的情况，當買家找開發商理論，對方都會回應「正在辦理」。到底為何開發商會遲遲不給買家辦理房產證呢？其實原因有很多，其一是有些開發商在商品房沒有驗收合格的情况下就出售房屋，這時開發商是沒有預售許可證的，所以賣出後想要辦理房產證也就變得困難；其二可能是開發商資金出現問題，甚至出逃，這就更沒可能辦妥房產證。

因此，準買家應該在買樓時檢查商品房是否「五證」齊全，即國有土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、商品房銷售(預售)許可證（見表）。如果沒有這些證件便出售即是違法行為，買家亦得不到應有保障。

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