經濟

香港地產

中環中心呎租40元 10年新低 回報僅1厘水平

【明報專訊】疫情衝擊全球經濟，本港商廈租金受嚴重打擊，屢錄低價租務成交。市場消息指，中環中心中低層02室，面積1973方呎，最新以月租7.9萬元獲承租，呎租低見40元，為近10年新低水平。翻查資料，對上一宗呎租40元的租務成交要追溯至2010年，中低層07室，面積2487方呎，以月租9.9萬元租出，呎租約40元。

是次低租金成交單位原由投資者蔡志忠持有，蔡氏於2018年再拆售，單位成交價8598萬元，呎價43,580元，即買家回報僅約1厘。

2年前近8600萬購入

有投資者趁淡市入貨，紀惠集團行政總裁湯文亮透露，以約1.34億元購入灣仔新銀集團中心20樓全層連2個車位，以全層面積7388方呎計，呎價約1.8萬，低市價兩成。

湯文亮指，集團總部位於26樓，現增購物業計劃亦作自用。

紀惠1.34億購新銀中心 低市價兩成

另有投資者則在疫市沽貨，中原（工商舖）工商部分區營業董事何芳表示，由資深投資者羅珠雄持有的荃灣德士古道安泰國際中心，新近再透過拆售沽出2伙，分別為20樓01室及27樓01室，兩單位同為1522方呎，成交價分別657.86萬及701.3萬元，呎價分別4322及4607元，羅氏共套1359萬元。

此外，市場消息指，深水埗福華街80號福華大廈地舖，面積約1200方呎，原業主早前以2380萬元放售，近期看淡後市，大幅劈價1030萬元或43%、以1350萬元易手，呎價約1.1萬元。

商舖現租予玩具店，月租約3.1萬元，即新買家可享租金回報2.8厘。原業主2003年7月以320萬元購入，帳面獲利1030萬元或逾3.2倍。

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