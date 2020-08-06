經濟

香港地產

太古城2房連天台實呎1.7萬 今年同類新低

【明報專訊】踏入本月，整體二手交投步伐受疫情影響而放緩，大型屋苑續錄低價成交，其中港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月暫錄約2宗成交，新近有連天台戶以每實呎1.7萬元易手，呎價為屋苑同類戶今年新低。

中原資深分區營業經理王秀芬表示，太古城洞庭閣頂層連天台特色戶，實用580方呎，2房間隔，連天台。原業主早年以1200萬元放盤，期後因應市况而將叫價下調，至近日最終以986.8萬元沽出，實呎17,014元，呎價屬屋苑連天台戶今年新低。資料顯示， 同類單位為19座頂層連天台戶，實用面積583方呎，曾於今年5月以1250萬元易手，實呎2.1萬元售出，與是次成交呎價相差逾一成半。

事實上，是次成交的單位位於屋苑1期，較鄰近太安樓一帶，景觀質素或受附近地盤影響。原業主為投資者，2009年12月以417萬元購入單位作收租，持貨11年，帳面獲利569.8萬元或約1.3倍。

逸濤灣業主移民賣樓 2房1288萬沽

近月二手市場不乏業主賣樓移民個案。中原分區營業董事李嘉儀表示，西灣河逸濤灣3座高層A室，實用面積556方呎，屬2房間隔，原業主決定移民，遂於上月底叫價1380萬元放盤，在憂慮政局及疫情轉差後，最終以市價1288萬元沽出，實呎23,165元。原業主2002年3月379萬元購入，帳賺909萬元或約2.4倍。

富澤3房1000萬沽 低市價一成

此外，市場消息指，鄰近炮台山港鐵站的富澤花園，一個位於低層H室的3房單位，低市價一成易手。單位面積650方呎，望開揚樓景，以1000萬元成交，實呎15,385元，做價較市價低一成。原業主於2009年12月以478萬元購入，帳賺522萬元或逾1倍。

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