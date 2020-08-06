內地客皓畋2房淪銀主盤 1700萬蝕放

市場消息指，上述單位為一個實用698方呎的何文田皓畋5座低層B室兩房戶，最新由銀主叫價1700萬元放售，實呎叫價約2.44萬元，而該名內地客早於2017年底以1932.4萬元購入，現叫價較不足3年前購入價低232萬元或12%。

yoo Residence兩銀主盤7年跌價三成半

資料顯示，該名內地客數年前先後購入多個新盤，惟北角柏蔚山、天后柏傲山、何文田天鑄、何文田皓畋及南昌站匯璽等，部分已淪為銀主盤並以低價售出。其中柏蔚山3座低層 G室3房單位，實用911方呎，上月以2160萬元售出，實呎23,710元，呎價屬屋苑歷來新低，原業主於2018年6月以2861萬元購入，現成交價較一年多前低701萬元或25%。不過，有部分買家就趁銀主低價放售而爭相入市。銅鑼灣yoo Residence兩個銀主盤，昨日便透過拍賣行進行拍賣，吸引7組買家出手競投。兩伙同為實用355方呎的中層G室兩房戶，開價分別688萬及698萬元售出，前者以777萬元售出，較開價高13%，實呎21,887元；後者成交價772萬元，高開價10%，實呎21,746元，兩伙共售以1549萬元售出。資料顯示，兩單位原由同一組業主於2013年同以各約1192萬元購入，即合共2384萬元，現兩伙成交價較7年前低835萬元或35%。

鐘表商人劈價千萬沽冠園3房戶

另市場消息指，淺水灣冠園低層C室，實用1780方呎，3房間隔，原叫價6200萬元，早前已減價至5500萬元，最新以5200萬元售出，累劈千萬元，實呎29,213元。原業主為經營生產及銷售表類產品的冠亞商業集團（0104）主席楊仁及相關人士，2004年以2070萬元購入，持貨16年，帳面獲利3130萬元或1.5倍。