帝御‧金灣周日次輪賣185伙

昨加推62伙 折實均呎1.44萬

恒地營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧金灣向隅客眾多，集團未有減慢售樓步伐，但在疫情下，帝御‧金灣是次仍以「疫情價」加推，亦未有明顯加價。至於最新以折實均呎14,392元加推的62伙，維持最高6%折扣，入場單位為5座1樓10室，實用215方呎開放戶，折實價296.75萬元（折實實呎1.38萬元）。售價最貴為3座18樓20室，實用362方呎1房連衣帽間戶，折實價594.78萬元（折實實呎1.39萬元）。連同剛過去周一推出的3號價單123伙，合共185伙將於周日次輪發售，但今次只分A、B組進行，不設員工認購時段，A組大手客最多可購4伙，截止認購日期為周六中午12時。

泓碧特色戶實呎逼3萬

另碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，最新以4480萬元售出1座16樓B室，屬實用1519方呎連天台「泓海匯」特色戶，實呎2.94萬元，望吐露港海景。保利（0119）啟德龍譽則售出2A座26樓A室，屬高座4房雙套單位，望維港景，實用1146方呎，4068.3萬元售出，實呎3.55萬元。永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，透過招標以442.5萬元售出2座5樓B6室，實用312方呎連平台，屬開放式特色戶，實呎1.41萬元。

本月首5日暫錄約10宗新盤買家取消交易個案，其中中冶（1618）青龍頭逸璟．龍灣，再有兩名買家於簽署正式買賣合約後取消交易，但樓盤因斜坡修葺問題未能如期於今年6月交樓，發展商未有向有關買家殺訂，更退回全數訂金。項目累錄28宗同類個案，以累售80伙計比率達35%。