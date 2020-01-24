經濟

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待批預售破1.5萬伙 近2年新高 連升6個月 帝御2期佔614伙

【明報專訊】疫情反覆，但發展商未有放慢推盤步伐，積極籌備新盤工作。據地政總署最新資料顯示，截至上月底，待批預售樓花單位累積達15,136伙，較6月的14,371伙增加765伙或5%，每月待批滾存伙數從今年1月低位的5331伙，連升6個月，累升近萬伙，數字更是2018年9月錄得15,341伙後的22個月新高。有業界指，發展商趁疫市下籌備銷售工作，待疫情穩定後，能抓緊時機推盤。

明報記者 甘潔瑩

據地政總署資料顯示，上月共有3個全新盤申請預售，共涉1551伙，其中兩個項目來自恒地系，共涉951伙，佔上月新申請的61%。新增申請項目為上周六已開售1期（即帝御‧金灣）、香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山灣帝御，發展商上月就項目2期申請預售，涉614伙，預計2022年4月底落成。

首7月新申預售伙數超去年四成

另恒地（0012）2018年10月以13.682億元投得的深水埗青山道/元州街市區重建項目，亦於上月申請預售，涉及337伙，預計2023年3月落成。

繼港鐵黃竹坑站1期今年6月申請預售後，2期上月亦入紙申請預售，涉及600伙，項目由嘉里（0683）及信置（0083）合作發展，預計2023年8月底落成。另長實（1113）旗下沙田九肚項目，已命名為「名日．九肚山」（El Futuro），兩盤共266伙，預計2022年9月落成。

上月3樓花盤申預售共1551伙

此外，上月共有兩盤獲批預售，包括已於上周六首輪開售的帝御．金灣（611伙），以及正在招標的信置（0083）、中電（0002）何文田ST. GEORGE'S MANSIONS（175伙），共786伙。

資料亦顯示，截至上月底共有31個項目待批預售樓花同意書，涉滾存待批樓花15,136伙，較6月的14,371伙增加約5%，每月待批滾存伙數從今年1月的5331伙低位，連升6個月，為2018年9月錄得15,341伙後的22個月新高。

業界料疫市下籌備 待好時機推盤

萊坊執行董事林浩文表示，發展商未有因疫情而放慢步伐，並作兩手準備，為新盤申請預售樓花同意書，待疫情穩定後，能抓緊時機推盤。美聯首席分析師劉嘉輝則指，上月新申請預售樓花同意書涉及單位1551個，涉及伙數雖然較今年6月的2786伙減少44%，但已連續半年每月均超越1000伙水平，若以首7個月累計，單位合共達14,314伙，比起去年全年10,360個高出約38%。

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